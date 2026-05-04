Antena 3 CNN Actualitate Trenuri blocate între Arad și Timișoara după ruperea pantografului unei locomotive. Cinci curse sunt afectate

Trenuri blocate între Arad și Timișoara după ruperea pantografului unei locomotive. Cinci curse sunt afectate

A.N.
<1 minut de citit Publicat la 21:04 04 Mai 2026 Modificat la 21:04 04 Mai 2026
trenuri hepta
Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Hepta

Circulația trenurilor între Băile Calacea și Sânandrei a fost întreruptă luni seara din cauza lipsei de tensiune în linia de contact, a anunțat CFR SA, notează Agerpres.

Incidentul a fost provocat de ruperea pantografului locomotivei trenului R 2610 Arad – Timișoara Nord, operat de CFR Călători, care a avariat și linia de contact. Mecanicul locomotivei a fost cel care a raportat problema. Ca urmare, pe distanța Ronaț Triaj – Ortișoara, linia de contact a fost scoasă de sub tensiune.

Cinci trenuri sunt afectate în acest moment: R 2610 Arad – Timișoara Nord, 3117 Timișoara Nord – Oradea, 10514 Oradea – Timișoara Nord, 11500 Arad – București Nord și 2611 Timișoara Nord – Arad. În funcție de cât durează remedierea, și alte trenuri ar putea fi afectate.

„Asigurăm publicul călător că personalul feroviar depune toate eforturile necesare pentru remedierea deranjamentelor și repunerea sub tensiune a liniei de contact, astfel încât circulația să fie reluată în condiții normale și de siguranță”, au transmis reprezentanții companiei.

Ştiri video recomandate
×
Etichete: CFR CFR Calatori circulația trenurilor

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Actualitate
» Citește mai multe din Actualitate
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close