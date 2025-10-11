Trenurile pe ruta București Nord–Aeroportul Otopeni nu vor circula câteva ore pe zi, timp de patru zile

Societatea de Transport București STB S.A. va asigura transportul alternativ al pasagerilor prin reluarea liniei expres 780. Foto: Agerpres

Circulația trenurilor va fi temporar suspendată pe relația București Nord–Pajura–Mogoșoaia–Terminal Aeroport Henri Coandă (T1), în perioada 14–17 octombrie 2025, între orele 09:00 și 14:00. În acest interval orar vor avea loc lucrări de mentenanță, iar circulația va fi reluată ulterior, informează Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, potrivit Agerpres.

În perioada menționată, personalul de specialitate al Sucursalei Regionale CF București va executa lucrări de întreținere tehnică și revizii bianuale la electromecanismele de macaz și schimbătoarele de cale, conform reglementărilor feroviare, pe linia de cale ferată București Nord - Aeroport Internațional Henri Coandă (T1).



Pe durata intervențiilor, Societatea de Transport București STB S.A. va asigura transportul alternativ al pasagerilor prin reluarea liniei expres 780, care va funcționa în perioada 14 - 17 octombrie 2025, în intervalul 08:30 - 15:00, cu plecări la 30 de minute de la terminalele „Gara Basarab” și „Aeroport Henri Coandă”

Potrivit sursei citate, reluarea circulației se va face zilnic, la ora 14:00, după finalizarea lucrărilor planificate.