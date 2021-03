Un tânăr de 24 de ani, în stare gravă la spital din cauza COVID, povestește drama prin care trece de când a fost infectat

Ieșeanul Tudor Daniel Huțul este extrem de slăbit și cu greu a povestit despre cum a ajuns în situația actuală. Tânărul va avea nevoie de recuperare și așteaptă să se poată programa pentru vaccinul anti-COVID-19, cu gândul că doar astfel va fi protejat cel mai bine de infecție.

„Am ajuns la spital marți (n.r.- 2 martie 2021), la exact o săptămână după apariția primelor simptome ale bolii. Prima zi mi-am petrecut-o la UPU, iar de atunci sunt la Spitalul de Boli Infecțioase, unde încă sunt internat. Ținând cont de faptul că nu am ajuns la ATI, nu pot să comentez severitatea formei, însă subliniez că în continuare am nevoie de oxigen suplimentar, altfel nu pot respira singur. Nu, nu am comorbidități.

Datele referitoare la starea exactă aș prefera să rămână confidențiale, însă țin să subliniez faptul că plămânii mi-au fost suficient de afectați. Ca mesaj pentru ceilalți, purtați măști, feriți-vă cât de mult puteți, nu lăsați garda jos! Aveți grijă de voi, îndemnați-vă prietenii și rudele să se vaccineze și, dacă ajungeți într-o situație dificilă, aveți încredere în medici! Medicii sunt eroi și fac constant miracole pentru fiecare dintre noi. Da, voi avea nevoie de recuperare, și da, mă voi vaccina anti-COVID-19”, a declarat Tudor Daniel Huțul, pentru bzi.ro.

În urmă cu câteva zile, tânărul a postat și un mesaj pe o rețea socială.

”Las asta aici să vă reamintesc faptul că vârsta tânără și lipsa comorbidităților nu este sinonimă cu o formă ușoară de Covid. Va rog mult, purtați măști și protejați-va, deoarece cei dragi au nevoie de voi. Eu continui sa lupt cu acest virus ce mi-a atacat tare de tot plămânii, de pe un pat de la Spitalul De Boli Infectioase Iasi, unde medicii sunt realmente eroi ce luptă continuu pentru fiecare dintre noi.. Om cu om oprim pandemia”, scrie tânărul, la acel moment, pe o rețea socială.

