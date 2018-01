Tudorel Toader, despre marea problemă a penitenciarelor

În România recidiva a scăzut, iar penitenciarele reprezintă o problemă veche, de sistem, a declarat, duminică, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader.



"În România recidiva a scăzut. De la 46%, acum, am coborât sub 40%. Recidiva n-a crescut din momentul recursului compensatoriu, recidiva este în scădere, sunt recidivişti care au intrat sub imperiul legii, după cum sunt recidivişti şi care n-au beneficiat de recursul compensatoriu. Prin urmare, nu legaţi starea de recidivă de impactul în lege privind recursul compensatoriu", a afirmat Toader, la Palatul Parlamentului.



Potrivit acestuia, recursul compensatoriu nu este o invenţie pur românească.



"A fost consecinţa punerii în aplicare a hotărârii pilot pronunţată de către CEDO. Acolo Curtea Europeană ne cere ca în orice hotărâre judecătorească imperativ să formulăm despăgubiri fizice - cele şase zile considerate ca executate la 30 sau despăgubiri recurs compensatoriu în bani, pentru cei care nu mai pot beneficia de zile considerate ca executate. Prin urmare, Legea 169, proiectul de lege pe care îl vom iniţia pentru recursul compensatoriu, compensarea în bani a zilelor state în condiţii necorespunzătoare în penitenciar, nu exprimă altceva decât punerea în aplicarea a unui paragraf, a unei dispoziţii din hotărârea pilot CEDO. Am fost la Curtea Europeană şi am prezentat preşedintelui şi conducerii grefei respectivul pachet memorandum, foaia de parcurs. Mai ştiţi că pe 26 ianuarie, când a fost deschiderea anului judiciar, am fost invitat să fiu şi eu prezent la deschidere, nu am putut fi prezent pentru că am fost la Consiliul JAI de la Sofia. Preşedintele Curţii Europene a făcut referire la vizita noastră, a exprimat speranţa că vom pune în aplicare respectivele măsuri, ca să rezolvăm problema detenţiei necorespunzătoare din penitenciare", a detaliat ministrul Justiţiei.



El a adăugat că nu trebuie să existe "iluzia" conform căreia un penitenciar se construieşte într-o jumătate de an. "Ultimul penitenciar din România e construit acum 15 ani. Jumătate de an îţi ia numai documentaţia. (...) Avem pavilioane din penitenciare pe care le extindem şi de 200 de locuri şi de 60 de locuri şi de 600 de locuri - ceea ce înseamnă foarte mult. Avem două penitenciare, unul la Berceni, în Prahova, unde studiul de fezabilitate este gata, avem un penitenciar la Unguriu în Buzău unde acum se face documentaţia tehnică, în zilele următoare se dă drumul la procedura de licitaţie pentru achiziţionarea studiului de fezabilitate. Problema din penitenciarele din România e o problemă istorică, adică veche, aproape dintotdeauna şi o problemă de sistem. Asta nu se rezolvă în şase luni de zile. (...) CEDO nu ne-a cerut ca în şase luni să rezolvăm, că era nerealist aşa ceva, CEDO ne-a cerut ca în şase luni, după cele trei luni pentru rămânerea definitivă a hotărârii, să ne ducem cu un set de măsuri, o foaie de parcurs, un memorandum, să arătăm ce vom face pe termen mediu şi scurt ca să rezolvăm problema din penitenciare. Am adoptat memorandumul în Guvern, l-am prezentat", a spus Toader.



Întrebat dacă se va redefini abuzul în serviciu, Tudorel Toader a răspuns: "Orice modificare de lege presupune o redefinire a conţinutului normativ. Nu poţi face modificarea unui paragraf, unui articol, unei alineat, fără implicit să-l redefineşti. Asta înseamnă modificare".