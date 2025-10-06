Un accident grav a avut loc pe DN1. O ambulanță și o mașină s-au ciocnit violent. Pacienta a murit

Un accident grav a avut loc luni seara, pe Drumul Național 1, în județul Cluj. O ambulanță și un autoturism s-au ciocnit violent, iar pacienta care era transportată la spital a murit. Alte cinci persoane – patru adulți și o fetiță de nouă ani – au fost transportate la spital. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, accidentul s-a produs după ce șoferul mașinii a intrat pe contrasens, într-o curbă, și a lovit în plin ambulanța.

Accidentul a avut loc luni seara, în jurul orei 19:55, pe DN1, între localitățile Huedin și Șaula. Potrivit IPJ Cluj, șoferul unei mașini a intrat pe contrasens și s-a izbit violent de o mașină.

„Din primele verificări a rezultat că un bărbat de 40 de ani, din comuna Poieni, care conducea un autoturism în care se aflau 4 persoane, 3 adulți și un minor, pe direcția orașului Huedin, ar fi pătruns pe sensul opus de mers într-o curbă la dreapta, în condiții ce urmează a fi stabilite, intrând în coliziune cu o ambulanță aflată în regim prioritar”, au declarat reprezentanții IPJ Cluj, potrivit știridecluj.ro.

Pacienta care era transportată cu ambulanța la spital a intrat în stop-cardiorespirator în urma accidentului și în ciuda manevrelor de resuscitare, a murit.

Pacienta transportată, o femeie de 73 de ani, a fost declarată decedată la faţa locului.

A fost rănit și șoferul ambulanței, care a rămas blocat în autosanitara distrusă. A fost scos de echipele de descarcerare și transportat de urgență la spital.

Alte patru persoane din mașină - trei adulţi şi o fetiţă de 9 ani - au fost transportate la spital.

Traficul este blocat pe ambele sensuri.

La misiune au intervenit o autospecială cu modul de descarcerare, trei ambulanţe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă şi două echipaje SAJ.





