Un antrenor de lupte libere din Bucureşti a fost săltat de poliţişti, fiind acuzat că a agresat fizic şi sexual o sportivă de 16 ani

Individul ar fi întreţinut raporturi sexuale cu minora la o adresă din Sectorul 5 al Capitalei. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Un antrenor de lupte libere din Bucureşti a fost săltat de poliţişti joi după-amiaza, după ce au fost făcute acuzaţii grave la adresa lui. În vârstă de 42 de ani, el este acuzat a întreţinut raporturi sexuale cu o sportivă de 16 ani, pe care a şi agresat-o fizic la antrenamente. Oamenii legii au făcut percheziţii atât la cele trei săli de sport unde individul a susţinut antrenamente, dar şi la domiciliul acestuia.

Cazul şocant a fost sesizat la Poliţie de bunicii minorei. După ce au observat un comportament ciudat la nepoata lor, cei doi au discutat cu ea şi, după ce au aflat ce i s-a întâmplat, au mers imediat la o secţie de poliţie, unde l-au reclamat pe antrenorul de lupte libere pentru agresiune.

În urma cercetărilor demarate, poliţiştii şi-au dat seama că acuzaţiile se confirmă. Oamenii legii au aflat că sportiva de 16 ani nu numai că fusese agresată fizic, ci şi sexual. Mai mult, surse din anchetă au spus pentru Antena 3 CNN că adolescenta a fost convinsă să meargă la domiciliul antrenorului din Sectorul 5 al Bucureştiului, unde ar fi întreţinut relaţii intime.

Poliţia Capitalei a anunţat joi că a pus în executare patru mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti, într-un dosar penal ce vizează săvârşirea infracţiunilor de viol asupra unui minor şi lovire sau alte violenţe.

În prezent, bărbatul este la audieri, dă declaraţii în faţa oamenilor legii, după ce aceştia au făcut percheziţii în prealabil atât la domiciului lui, dar şi la sălile de sport unde acesta face antrenamente.

"În fapt, poliţiştii Capitalei au fost sesizaţi cu privire la faptul că o minoră, în vârstă de 16 ani, ar fi fost victima unor agresiuni sexuale şi fizice, persoana bănuită fiind antrenorul acesteia de lupte libere.

Cercetările au fost preluate de către poliţişti din cadrul Serviciului Agresiuni Sexuale, iar din probatoriul administrat până în prezent a rezultat că un bărbat, în vârstă de 42 de ani, profitând de vârsta minorei şi de relaţia de încredere pe care aceasta o avea faţă de el, ar fi întreţinut raporturi sexuale cu aceasta, la o adresă din Sectorul 5. Totodată, din verificările efectuate a reieşit faptul că, în timpul antrenamentelor, bărbatul ar fi agresat-o fizic pe minoră", au transmis oficiali de la Poliţia Capitalei.

Poliţiştii au ridicat inclusiv imaginile de pe camerele de supraveghere pentru că este posibil ca antrenorul de lupte libere să fi comis gesturi nepotrivite şi chiar violenţe şi la adresa altor sportive. Individul de 42 de ani este căsătorit și are un fiu de 15 ani.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor comise asupra unui minor din cadrul Serviciului Agresiuni Sexuale, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de viol săvârșit asupra unui minor și lovire sau alte violențe.