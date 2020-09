Un bărbat care şi-a omorât vecinul cu coasa, arestat la domiciliu. Judecătorii au respins cererea procurorilor de încarcerare

Reţinut pentru 24 de ore, bărbatul de 71 de ani a reuşit să-i convingă pe judecători să-l lase în libertate. Mai exact, acestuia i s-a impus să rămână în arest la domiciliu, până la finalizarea anchetei.

Asta deşi procurorii au cerut arestarea sa preventivă pentru 30 de zile, din cauza atacului produs cu violenţă. Poliţiştii au reuşit să strângă toate probele în acest caz, declaraţii ale martorilor, arma crimei, precum şi recunoaşterea faptei de către inculpat. Doar că judecătorii au considerat că bărbatul de 71 de ani, suspect de crimă, nu ar reprezenta un pericol public.

„Respinge propunerea Parchetului de pe Tribunalul Braila de arestare preventiva a inculpatului Borcan Ilie . Dispune luarea masurii arestului la domiciliu fata de inculpat, pe o durata de 30 zile, de la data de 14.09.2020 la data de 13.10.2020, inclusiv. Impune inculpatului obligatia de a nu parasi imobilul din comuna Movila Miresii, sat Tepes Voda, fara permisiunea organului judiciar care a dispus masura sau in fata caruia se afla cauza. Pe durata arestului la domiciliu, inculpatul are urmatoarele obligatii: sa se prezinte in fata organului de urmarire penala, a judecatorului de drepturi si libertati, a instantei, ori de cate ori este chemat; sa nu comunice cu membrii de familie ai victimei. Atrage atentia inculpatului ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a masurii sau a obligatiilor care ii revin, masura arestului la domiciliu poate fi inlocuita cu masura arestarii preventive. Cu drept de contestatie in termen de 48 de ore de la pronuntare pentru inculpat Borcan Ilie si pentru Parchetul de pe langa Tribunalul Braila”, este solutia pronuntata de instanta de judecată.