Un britanic a petrecut un weekend în Munții Apuseni. „Îmi place acest loc. România e perfectă”

Un weekend petrecut în Munții Apuseni l-a făcut pe un jurnalist britanic să se îndrăgostească de România.

Britanicul a avut parte de o aventură de neuitat.

„Alături de Mihai am ieșit din Oradea și am pornit spre Padiș, în Parcul Natural Apuseni. La fiecare ocazie, mi-a împărtășit cunoștințele sale despre fauna și flora zonei. Când am ajuns la baza muntelui, Mihai a făcut focul, ne-am echipat corespunzător pentru ascensiune și mi-a oferit o băutură tradițională numită pălincă. Totul este de un verde luxuriant, temperatura este perfectă. Îmi place acest loc”.