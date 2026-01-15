Un director din ANRE s-a îmbolnăvit fix când se tăiau posturile: „Am probleme la genunchi. Era musai în ziua aia?”

Dragoș Tănăsoiu, directorul direcției de control din ANRE. Foto: Facebook/Dragoș Tănăsoiu

Un director din ANRE și-a luat concediu medical fix în ziua în care avea loc reorganizarea instituției, potrivit reformei din administrație anunțate de Guvernul Bolojan. În urma acelei evaluări, la care nu a mai participat, ar fi fost schimbat din funcție.

Este vorba despre Dragoș Tănăsoiu, directorul direcției de control din ANRE. Se recomandă drept „un apropiat” al lui Ludovic Orban, pe vremea când acesta era premier, Tănăsoiu a fost numit șef al corpului de control al prim-ministrului.

De asemenea, a îndeplinit mai multe funcții în ANRE: a avut atribuții în departamentul de resurse umane, a fost secretar-general și acum este directorul direcției de control. Doar că nu a susținut examenul de evaluare și acum va fi schimbat din funcție.

Tănăsoiu, care are un salariu lunar de peste 5.000 de euro, spune că a anunțat conducerea ANRE că intră în concediu din cauza unor probleme la genunchi, dar șefii „nu au ținut cont”.

Discuție jurnalist - Dragoş Tănăsoiu, director Direcţia de Control ANRE

Giva Vacariu: Trebuia să susţineţi o evaluarea pentru postul de director în cadrul direcţiei de control şi v-aţi luat concediu că aveaţi apă la genunchi.

Dragoş Tănăsoiu: Nu ştiu de unde ştiţi ştirile astea... Eu am facut demersurile pentru a acționa în instanță, tot ce e necesar, dar în ceea ce privește evaluarea nu a existat evaluarea...în ce temei, nu mi s-a răspuns.

-Fix în perioada în care trebuia să se facă reforma la ANRE aveați apă la genunchi?

-Eu nu am avut apă, ci probleme mai grave, ar fi bine să am doar apă. Eu am fost în concediu medical din 24 în 31, am anunțat și domnul președinte nu a ținut cont. Problema medicala este destul de gravă, am avut două operații la genunchiul drept, ultima ligament încrucișat, am cartilagiul zdrobit, trebuie să îmi pun proteză. Când s-a facut reorganizarea instituției, directia de control a devenit directia de control și soliționare plângeri. S-au alipit două compartimente, cele de solutionare plângeri și control, și acum se numește soluționare plângeri și control.

-Și vor să alipească și direcția de plângeri unde lucrează și doamna Roxana Ilie, fotomodel, nu?

-Da, acolo era...

-Și a venit la direcția dvs?

-Dânsa a rămas la partea de relații internaționale, nu știu dacă e aici.

-Se comasează două direcții și voiau sa vă dea jos pe dvs, să vă facă șef serviciu și să pună alt director?

-Da, eu am spus respectuos că nu se poate asta, că nu există temei în codul muncii, in CCM. Mi-am luat concediu medical și i-am solicitat să țină cont de asta și că nu pot susține evaluarea, era musai în ziua aceea?

-M-am uitat pe declarația de avere și aveți 5.000 de euro salariu. Sunteți la muncă?

-Nu, sunt în concediu, am mari probleme cu tatăl meu, a căzut și e la spital.

-E plină instituția asta de sinecuri: soț, soție, fotomodele...

-Sunt perfect de acord cu ce spuneți, nu pot să vă dau detalii, ma întelegeți...

-Cum ajunge clientela politică în ANRE?

-Știți foarte bine cum ajunge.

-Doamna Roxana Ilie cum a ajuns în ANRE?

-Am văzut doar că e draguță și frumoasă și nu știu ce calități are la serviciu...