Un exercițiu de parașutare lângă Târgu Mureș s-a terminat cu doi militari răniți. Unul a rămas agățat în firele de înaltă tensiune

sursa foto: Antena 3 CNN

Un antrenament de parașutare al forțelor speciale ale Armatei s-a soldat cu doi militari la spital, joi după-amiază, în zona Aeroclubului Teritorial Târgu Mureș. Unul dintre ei a ajuns prins în cablurile de înaltă tensiune, de unde a fost salvat de pompieri.

Incidentul s-a produs în jurul orei 16:30, în timpul unui exercițiu la care participau militari din Forțele pentru Operații Speciale. Cei 11 parașutiști săriseră din avion și își deschiseseră parașutele când vremea s-a schimbat brusc: vântul și-a modificat pe neașteptate viteza și direcția, făcând aterizarea în siguranță, în zona stabilită, mult mai dificilă.

În aceste condiții, unul dintre militari a fost purtat de vânt până în firele de înaltă tensiune, la intersecția străzilor Libertății și Albinei din municipiul Târgu Mureș. Pompierii militari au fost chemați să intervină pentru salvarea lui și au trimis la fața locului o autospecială de intervenție și una destinată salvărilor de la înălțime.

Până să ajungă echipajele, persoana fusese deja coborâtă în siguranță și preluată de o ambulanță, care a transportat-o la Unitatea de Primiri Urgențe din Târgu Mureș.

În total, doi dintre parașutiști au fost răniți și duși la UPU Târgu Mureș.

Potrivit Armatei, starea lor nu este critică – „starea lor este stabilă hemodinamic si respirator”, adică funcțiile vitale (inima, circulația, respirația) sunt în parametri normali –, dar au rămas la spital pentru investigații suplimentare.

„Suntem alături de colegii noștri și le dorim însănătoșire grabnică”, transmite instituția.

Pentru a stabili exact cum s-a ajuns la incident, comandantul Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale a dispus înființarea unei comisii interne de cercetare.