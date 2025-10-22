Un fals căpitan SRI a racolat mercenari și foști militari, pe care i-a trimis, înarmați, în misiuni. Mascații i-au ridicat pe suspecți

O parte dintre armele și documentele false găsite la perchezițiile demarate în cazul falsului căpitan SRI. Foto: Poliția Română

Un caz penal neobișnuit este instrumentat de Poliția din Alba Iulia împreună cu procurorii de la Serviciul Teritorial DIICOT.

Este vorba despre un individ care, asumându-și falsa calitate de ofițer SRI, a racolat mai multe persoane, cărora le-a cerut să execute mai multe "misiuni" de culegere de informații.

Suspectul și-a recrutat "agenții" dintre foști angajați MApN și combatanți în teatrele de război, deținători de permise de port-armă.

De altfel, acești "agenți" au fost trimiși înarmați să execute "ordinele" recrutorului.

Acesta le-a furnizat oamenilor săi legitimații false de angajați SRI, stații de emisie-recepție și mașini cu girofar și le-a atribuit nume de cod.

Comunicatul autorităților: Falsul căpitan SRI și-a trimis "agenții" în județe

"Astăzi, 22 octombrie, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia, au pus în aplicare 7 mandate de percheziție domiciliară, în județele Arad, Timiș, Bihor și Hunedoara, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de desfășurarea, fără autorizare, a activităților specifice culegerii de informații supuse autorizării, uzurpare de calități oficiale, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals.

Din materialul probator administrat a reieșit faptul că, un bărbat, în scopul obținerii facile de beneficii materiale frauduloase, ar fi acționat în diferite medii, recomandându-se ca angajat al Serviciului Român de Informații într-o structură secretă cu atribuții în culegerea de informații și transportul corespondenței clasificate (...)

Acesta ar fi recrutat mai multe persoane, deținătoare de armament de autoapărare și pază, inclusiv foști combatanți în teatrele de operații care, din diferite motive, s-ar fi retras din forțele speciale ale Ministerului Apărării Naționale, precum și altele, pasionate de arme de foc, care efectuează trageri în cadrul poligoanelor autorizate deschise circuitului civil.

Acestora li s-a prezentat drept căpitan S.R.I., ce ar avea sarcina de serviciu de a organiza o structură capabilă să execute misiuni de culegere de informații și alte misiuni cu caracter secret.

Falsul căpitan SRI și-a testat "agenții"

Pentru a accede în presupusa structură, persoanele recrutate ar fi fost supuse unor teste de operativitate și rezistență la stres, iar pe tot parcursul acestora ar fi fost utilizate diferite metode care le-ar fi întărit convingerea că bărbatul ar fi ofițer al structurii de informații.

Ulterior, după parcurgerea procedurii de recrutare și verificare, persoanelor acceptate li s-ar fi înmânat legitimații cu însemne specifice S.R.I., cu fotografie, serie și număr.

De asemenea, pe timpul desfășurării pretinselor misiuni li s-ar fi solicitat să poarte armele personale, în cazul în care dețin permis de port armă, și li s-ar fi pus la dispoziție stații de emisie recepție similare celor folosite de angajații Ministerului de Interne sau Ministerul Apărării Naționale, dar cu logo-ul Serviciului Român de Informații, pentru comunicare folosindu-se nume de cod.

Falsul căpitan SRI a închiriat mașini cu girofar

De asemenea, pentru deplasarea în diferite locații, bărbatul ar fi închiriat mijloace de transport (de un anume tip și culoare), pe care ar fi montat dispozitive care permit circulația în regim prioritar.

În perioada cuprinsă între finele lunii aprilie 2025 și luna iulie 2025, inclusiv, împreună sau sub coordonarea directă a bărbatului, șase dintre persoanele recrutate ar fi participat în mai multe pretinse misiuni în județele Arad, Timiș, Constanța, Satu-Mare, Bihor, Mureș și municipiul București, care ar fi presupus urmărirea și identificarea unor persoane „suspecte”, recoltarea de probe de apă din diverse zone, depistarea unor persoane urmărite și realizarea de fotografii în interiorul unor obiective.

În acest context, ar fi interacționat și relaționat cu angajați ai poliției (...) dar și ai altor structuri, prezentându-se și legitimându-se drept angajați ai S.R.I., aflați în misiune.

Sunt puse în aplicare mandate de aducere, audierile urmând să se desfășoare la sediul D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Alba Iulia.

Acțiunea beneficiază de sprijinul unităților subordonate Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, precum și al jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române", se precizează în comunicatul autorităților.