Un livrator a fost lovit de un șofer drogat și târât 3 kilometri pe capota mașinii. Scenele au fost filmate

Şoferul a ieşit pozitiv la DrugTest, iar agenţii au descoperit că el nu avea permis de conducere. Sursa colaj foto: captură Antena 3 CNN

Scene şocante pe o autostradă din Spania. Un livrator a fost lovit de un șofer fără permis, care a fost depistat pozitiv la DrugTest, a relatat publicația Libertad Digital. După impact, conducătorul auto nu a oprit, ci a continuat să circule, deşi, victima lui era agăţată pe capita maşinii. Cursa periculoasă s-a oprit după trei kilometri, după ce au intervenit poliţiştii. În tot acest timp mai mulţi martori au înregistrat momentele. Atenţie, urmează imagini şi informaţii care vă pot afecta emoţional.

Incidentul rutier care a provocat panică a avut loc pe drumul de acces al autostrăzii A-7, în apropierea centrului comercial Puerta Europa, pe direcția către Málaga. Mai mulți șoferi sunat la serviciul unic de urgenţă, anunţând că şoferul unei dubiţe circulă cu un motociclist prins de capotă.

Potrivit surselor din poliție, sâmbătă, în jurul orei 12:00, şoferul unei dube Mercedes Citan a lovit motocicleta pe care se afla un livrator în timp ce acesta încerca să intre pe autostradă. Motociclistul a căzut pe partea din față a vehiculului, iar șoferul dubiței a continuat să meargă trei kilometri, fără să oprească, conform jurnaliştilor spanioli.

După o oprire bruscă, livratorul cade pe şosea și este lovit din nou de vehicul. Unii dintre martorii accidentului au filmat scenele, iar clipurile au fost postate pe reţelele sociale.

Libertad Digital a mai scris că periculoasa cursă s-a încheiat lângă semaforul din cartierul La Granja, acolo unde polițiștii locali au reușit să intercepteze dubița înainte ca aceasta să părăsească municipiul.

Șoferul a fost testat pozitiv la consumul de droguri, iar agenţii au descoperit că el nu avea permis de conducere. Astfel, el a fost arestat. În timp ce el dădea explicaţii anchetatorilor, victima lui primea îngrijiri medicale la spitalul la care a fost transportat.

Dacă va fi găsit vinovat, şoferul dubiţei riscă să stea la închisoare de la șase luni la doi ani.