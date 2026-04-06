Un Logan de Poliție a luat foc în trafic, pe o stradă din Iași

Publicat la 10:21 06 Apr 2026

O mașină Dacia Logan, cu semnele Poliției, a izbucnit în flăcări, duminică seară, pe o stradă din Iași, scrie Ziarul de Iași.

„În urma unui apel primit prin numărul unic de urgență 112, în Dispeceratul integrat ISU - SMURD - SAJ Iași a fost anunțat un incendiu produs la un autoturism, pe strada Bucium din municipiul Iași.

La locul solicitării au fost direcționate de urgență două echipaje de stingere și un echipaj de primă intervenție și comandă.

La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta cu flacără deschisă și degajări de fum. În urma evenimentului au ars elemente combustibile ale autoturismului.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost reprezentată de scurgeri de lichide combustibile” au transmis reprezentanții ISU Iași.

Până la sosirea pompierilor, un polițist a încercat să stingă singur incendiul folosind un extinctor.