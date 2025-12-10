Un medic a murit în timp ce consulta un pacient, la Spitalul Orășenesc Rovinari: Chirurgul s-a prăbușit în salon, sub ochii colegilor

Dr. Cîrstina Ovidiu Bogdan a murit în timpul serviciului. Sursa foto: Spitalului Orășenesc „Sfântul Ștefan” Rovinari

Încă un cadru medical a murit în timpul serviciului, în Gorj. Chirurgul de 48 de ani s-a prăbușit în salon, în timp ce consulta o pacientă, în Spitalului Orășenesc „Sfântul Ștefan” din Rovinari.

Colegii săi au încercat să îl resusciteze timp de o oră dar, din păcate, acesta nu a mai putut fi salvat.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, doctorul Ovidiu Bogdan Cîrstina era cunoscut cu probleme cardiace. Aceleași surse spun că medicul era extrem de apreciat de colegi și pacienți și că soția sa lucrează în același spital ca asistentă.

„Colectivul Spitalului Orășenesc ‘Sf. Ștefan’ Rovinari anunță cu profund regret și tristețe trecerea în neființă a celui ce ne-a fost deopotrivă coleg și prieten, dr. Cîrstina Ovidiu Bogdan – medic specialist în chirurgie generală. În aceste momente grele, ne alăturăm durerii familiei greu încercate. Vom păstra amintirea vie a unui profesionist care și-a slujit pacienții cu pasiune, devotament și în spiritul jurământului depus. Dumnezeu să îl odihnească în pace și să îi așeze sufletul în loc luminat și fără durere!”, a transmis conducerea spitalului pe rețelele sociale.

Încă o doctoriță a fost găsită moartă în timpul gărzii, la Pediatrie 1 în Cluj-Napoca

La mai puțin de două săptămâni după ce lumea medicală a fost zguduită de moartea doctoriței Ștefania Szabo, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, o nouă tragedie a lovit sistemul sanitar românesc. De această dată, incidentul s-a petrecut la Spitalul de Pediatrie 1 din Cluj-Napoca, unde medicul Eva Kiss, în vârstă de 66 de ani, a fost găsită fără suflare în timpul gărzii, pe 7 noiembrie 2025.

Potrivit colegilor, medicul Eva Kiss era un profesionist respectat și un om dedicat meseriei, iubit de pacienți și de echipa medicală. Descoperirea a fost făcută chiar în timpul serviciului de gardă, în circumstanțe care urmează să fie investigate.

„Este o durere a familiei”, a transmis Daniela Dreghiciu, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Pediatrie 1, care nu a vrut să facă alte declarații.

Conform unor surse citate de Antena 3 CNN, medicul ar fi avut probleme de sănătate în ultima perioadă.

Directorul medical al Spitalului Județean, Ștefania Szabo, găsită decedată în camera de gardă

Directorul medical al Spitalului Județean de Urgență (SJU) Buzău, Ștefania Szabo, a fost găsită moartă, pe 28 octombrie, în camera de gardă a unității sanitare, Poliția și ITM făcând cercetări în acest caz.

„Astăzi de dimineață, la ora 6 fără câteva minute, am fost apelat telefonic de către unul dintre medicii spitalului, care mă informa că în camera de gardă a fost găsită decedată colega noastră, doamna director medical Ștefania Szabo. Nu știm nici cauzele, nici motivele, nici de ce s-a ajuns la această situație. (...) Doamna doctor era în timpul activității azi noapte, a intrat de gardă, urma să iasă astăzi de dimineață la ora 8:00”, a declarat presei managerul spitalului, Sorin Pătrașcu.

Misterul se adâncește, după mai bine de o lună de la moartea Ștefania Szabo, medic chirurg și director medical la Spitalul Județean de Urgență Buzău. Primele concluzii ale autopsiei aduc clarificări importante, dar ancheta rămâne deschisă, potrivit presei locale.

Poliția și Inspectoratul Teritorial de Muncă fac cercetări.

„În cauză a fost întocmit dosar penal, iar polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea parchetului, în cauză urmând a se efectua și expertizele medico-legale, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul persoanei”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Buzău.

Conform datelor prezentate pe site-ul oficial al spitalului, Ștefania Szabo lucra la SJU Buzău din data de 1 iulie 2020, ca medic specialist chirurgie generală în Secția Chirurgie Generală, iar din decembrie 2021 era director medical al unității sanitare.