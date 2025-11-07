Încă o doctoriță găsită moartă în timpul gărzii, la Pediatrie 1 în Cluj-Napoca, după nici două săptămâni de la decesul Ștefaniei Szabo

1 minut de citit Publicat la 17:10 07 Noi 2025 Modificat la 17:27 07 Noi 2025

Spitalul de Copii din Cluj-Napoca. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Facebook

La mai puțin de două săptămâni după ce lumea medicală a fost zguduită de moartea doctoriței Ștefania Szabo, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, o nouă tragedie lovește vineri sistemul sanitar românesc. De această dată, incidentul s-a petrecut la Spitalul de Pediatrie 1 din Cluj-Napoca, unde medicul Eva Kiss, în vârstă de 66 de ani, a fost găsită fără suflare în timpul gărzii.

Potrivit colegilor, medicul Eva Kiss era un profesionist respectat și un om dedicat meseriei, iubit de pacienți și de echipa medicală. Descoperirea a fost făcută chiar în timpul serviciului de gardă, în circumstanțe care urmează să fie investigate.

„Este o durere a familiei”, a transmis Daniela Dreghiciu, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Pediatrie 1, care nu a vrut să facă alte declarații.

Conform unor surse citate de Antena 3 CNN, medicul ar fi avut probleme de sănătate în ultima perioadă.