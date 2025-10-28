„Întreaga comunitate medicală din România plânge”: Președinta Colegiului Medicilor a transmis un mesaj după moartea Ștefaniei Szabo

Ștefania Szabo, director medical la SJU Buzău, dreapta, și prof. dr. Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România, stânga. Sursa foto: Facebook/ Cătălina Poiană

Moartea neașteptată a tinerei doctorițe Ștefania Szabo, director medical la Spitalul Județean de Urgență Buzău, a îndoliat lumea medicală din România. Avea doar 37 de ani și a murit marți dimineață, în timpul gărzii, la datorie. Profund afectată de dispariția colegei sale, prof. dr. Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România, a transmis un mesaj emoționant, în care vorbește despre devotamentul medicilor și despre realitatea dureroasă din spitalele românești.

„Profund cutremurată de moartea tinerei mele colege, dr. Ștefania Szabo, medic la Spitalul Județean de Urgență Buzău.

Am cunoscut-o la vizita de la Spitalul Județean de Urgență Buzău…I-am văzut ochii plini de speranță, i-am ascultat vocea și i-am simțit dorința de a se implica în activitatea medicală a spitalului. Era un om frumos și un medic implicat. A plecat mult prea devreme, la doar 37 de ani, dintr-un loc unde dăruia viață și speranță.”

Cătălina Poiană a subliniat faptul că moartea Ștefaniei Szabo nu este doar o tragedie personală, ci o pierdere pentru întreaga comunitate medicală:

„De gardă, la datorie, cu sufletul până la ultimul suflet… în spital pentru pacienți și profesia medicală. Și medicii mor. Și medicii obosesc. Și medicii suferă…Astăzi, nu doar o familie plânge. Ci o întreagă comunitate, comunitatea medicală din România.”

Președinta Colegiului Medicilor a transmis că este momentul ca vocea celor care lucrează în spitale să fie auzită, pentru ca astfel de tragedii să nu se mai repete:

„Am tot vorbit și adus în atenția publică realități din spitale. Trebuie să vorbim și mai apăsat, dar și să fim auziți. Nu știm deocamdată cauzele morții Ștefaniei. Da, trebuie să vorbim despre ce trebuie schimbat în sistemul medical, despre greșeli ce se întâmplă și cum se pot preveni, despre respect reciproc, despre negativ și pozitiv, dar trebuie să vorbim și despre SUSȚINEREA de care medicii au nevoie pentru a nu se prăbuși.”

În finalul mesajului său, prof. dr. Cătălina Poiană a făcut apel la solidaritate și la grija față de cei care, zi de zi, au grijă de sănătatea altora:

„Și eu am făcut gărzi. Știu și înțeleg ce înseamnă această importantă activitate, înțeleg implicațiile, înțeleg efortul, înțeleg pasiunea, înțeleg dorința de a ajuta pacienții. Bineînțeles că noi, medicii, trebuie să fim acolo pentru pacienți, pentru oamenii în suferință.

În memoria Ștefaniei, dar și a tuturor colegilor care au murit la datorie pentru pacienți, cu responsabilitate și solidaritate, vă spun: Trebuie să avem grijă și de cei care au grijă de sănătatea noastră!”

Prof. dr. Poiană a transmis condoleanțe familiei și colegilor medicului Ștefania Szabo, subliniind că pierderea sa trebuie să fie un moment de reflecție pentru întreg sistemul sanitar din România.

Dosar penal pentru ucidere din culpă. Procurorii spun că e "un caz atipic"

Procurorii de la Parchetul Judecătoriei Buzău au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și iau în calcul mai multe ipoteze legate de cauza morții.

Se prelevează probe și sunt audiate persoanele cu care doctorița a vorbit în ultimele ore de viață.

Anchetatorii consideră moartea Ștefaniei Szabo un caz atipic.

Ștefania Szabo avea 37 de ani. Absolvise Liceul Teoretic C.A. Rosetti din București în 2007, apoi a urmat cursurile Facultății de Medicină ”Carol Davila”. Rezidențiatul l-a făcut la Spitalul Floreasca din Capitală. La Spitalul Județean de Urgență Buzău a ajuns pe 1 iulie 2020. Era angajată atunci ca medic specialist de chirurgie generală.