Un român din Germania este dat dispărut de trei săptămâni. Plecase la un magazin

Bărbatul a fost văzut ultima dată mergând pe jos la un magazin, în orașul unde locuia (Bad Saulgau, land-ul Baden-Württemberg).

În ultima convorbire a familiei cu bărbatul acesta spunea că vine acasă, în România, potrivit Actualmm.ro.

“Cauni Ivan 17.10.1970 a dispărut in data de 27.04.2020 Germania Bad Saulgau Baden-Württemberg, a plecat la magazin pe jos fără acte la el(a avut doar 50 euro la el). In ultima convorbire cu el a zis ca merge acasă in România si de atunci nu se știe nici o informație. Politia a fost anunțată dar nu au aflat nimic.

Dacă l-a văzut cineva sau l-a luat spre România să ne anunțe, orice informație este de ajutor. Nr 00491525 3460091”, este mesajul fiicei acestuia., a scris fiul românului, pe mai multe grupuri de Facebook.