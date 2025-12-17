Un spaniol care locuia cu soția într-o comună din Dâmbovița a dispărut de acasă. Dacă l-ați văzut pe Jose, sunați la 112

17 Dec 2025

Un cetăţean spaniol în vârstă de 75 de ani este dat dispărut de soţia sa din comuna dâmboviţeană Tătărani, iar poliția cere ajutorul oamenilor pentru a-l găsi, a transmis, miercuri, IPJ Dâmboviţa.

„În cursul zilei de astăzi, 17 decembrie a.c., poliţiştii din cadrul Postului de Poliţie Tătărani au fost sesizaţi de către o femeie, cu privire la faptul că soţul său, Jose Cabrera Guirado, cetăţean spaniol, în vârstă de 75 de ani, a plecat de la locuinţa din comuna Tătărani, la data de 16 decembrie a.c. şi nu a mai revenit”, precizează IPJ Dâmboviţa.

La momentul plecării, bărbatul purta pantaloni de culoare maro, cămaşă neagră cu puncte albe, geacă de fâş verde (stil armată), şapcă neagră şi încălţăminte sport maro.

Poliţia face publice şi semnalmentele bărbatului dat dispărut: 1,65 m înălţime, 65 kg, păr grizonat, ochi căprui şi faţă ovală.

Persoanele care deţin informaţii utile în vederea identificării bărbatului sunt rugate să apeleze numărul unic de urgenţă 112 sau să anunţe cea mai apropiată unitate de Poliţie.