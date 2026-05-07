Antena 3 CNN Actualitate Un tramvai a deraiat în București, o parte din garnitură a intrat într-un stâlp. 4 oameni au ajuns la spital

Un tramvai a deraiat în București, o parte din garnitură a intrat într-un stâlp. 4 oameni au ajuns la spital

A.N.
<1 minut de citit Publicat la 19:02 07 Mai 2026 Modificat la 19:02 07 Mai 2026 Adaugă-ne ca sursă preferată pe Google
687051342_1379974327500945_933534875058533551_n
sursa foto: Facebook / InfoTrafic Romania

Un tramvai a deraiat joi pe Valea Cascadelor din Capitală, iar o parte a garniturilor a intrat în coliziune cu un stâlp, potrivit ISU București-Ilfov.

În tramvai se aflau aproximativ 20 de călători în momentul incidentului. Șase persoane au solicitat îngrijiri medicale, dintre care patru au fost transportate la spital.

ISU București-Ilfov a intervenit cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și patru echipaje de prim ajutor.

„STB informează că linia 25 este blocată pe Valea Cascadelor, până în stația Liniei, pe sensul către CFR Progresul, din cauza deraierii. Circulația tramvaielor a fost deviată, iar pentru preluarea călătorilor a fost înființată linia navetă 625. Circulați cu atenție în zonă!”, se precizează și în grupul de Facebook InfoTrafic România.

Ştiri video recomandate
×
Etichete: accident tramvai tramvai deraiat STB

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Actualitate
» Citește mai multe din Actualitate
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close