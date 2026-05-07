Un tramvai a deraiat în București, o parte din garnitură a intrat într-un stâlp. 4 oameni au ajuns la spital

Un tramvai a deraiat joi pe Valea Cascadelor din Capitală, iar o parte a garniturilor a intrat în coliziune cu un stâlp, potrivit ISU București-Ilfov.

În tramvai se aflau aproximativ 20 de călători în momentul incidentului. Șase persoane au solicitat îngrijiri medicale, dintre care patru au fost transportate la spital.

ISU București-Ilfov a intervenit cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și patru echipaje de prim ajutor.

„STB informează că linia 25 este blocată pe Valea Cascadelor, până în stația Liniei, pe sensul către CFR Progresul, din cauza deraierii. Circulația tramvaielor a fost deviată, iar pentru preluarea călătorilor a fost înființată linia navetă 625. Circulați cu atenție în zonă!”, se precizează și în grupul de Facebook InfoTrafic România.