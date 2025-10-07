Un triciclu cu motor, în valoare de aproximativ 20.000 de euro, a fost descoperit de polițiști în Portul Constanța

Publicat la 12:39 07 Oct 2025

Triciclul cu motor a fost descoperit de polițiști într-un container sosit din Emiratele Arabe Unite / sursă foto: Poliția de Frontieră

Un triciclu cu motor, în valoare de aproximativ 20.000 de euro, căutat de autoritățile din Canada, a fost descoperit în Portul Constanța, în interiorul unui container.

Potrivit polițiștilor de frontieră, triciclul cu motor a fost descoperit într-un container sosit din Emiratele Arabe Unite, destinat unei firme din România.

În urma verificărilor s-a constatat că vehiculul era căutat de autoritățile din Canada.

„În data de 06.10.2025, poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Constanța, în cooperare cu inspectori din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța, au efectuat controlul asupra unui container sosit din Emiratele Arabe Unite, având ca destinatar o societate comercială din România.

Cu această ocazie, a fost descoperit în interiorul acestuia, un triciclu cu motor, iar în urma verificărilor efectuate a rezultat faptul că acesta este semnalat de către autoritățile din Canada ca bun căutat în vederea confiscării.

Autovehiculul, evaluat la aproximativ 20.000 de euro, a fost indisponibilizat la sediul instituției pentru continuarea cercetărilor”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Poliția de Frontieră.

Polițiștii de frontieră au deschis o anchetă pentru a stabili cum a ajuns vehiculul în România.

De asemenea, astfel de controale sunt efectuate frecvent în Portul Constanța, pentru a împiedica aducerea în România a bunurilor furate ori urmărite de autoritățile internaționale.