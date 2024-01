Unanimitate la Consiliul Judeţean Hunedoara pentru fondurile destinate bugetelor locale

Consiliul Judeţean Hunedoara a adoptat în unanimitate proiectul de hotărâre privind fondurile destinate bugetelor locale.

Sursa foto: ziarulexclusiv.ro

Astfel, consilierii judeţeni de la PSD, PNL, PRO România, PMP, USR şi UDMR au votat în unanimitate proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 36.829,00 mii lei, sumă corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat pe anul 2024 precum și estimările pentru anii 2025 – 2027 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și sumele din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale.

Consensul politic nu este o noutate în Consiliul Județean Hunedoara, proiectele inițiate de președintele Laurențiu Nistor referitoare la alocările de fonduri către unități administrativ teritoriale, fiind agreate de toate partidele.

"Am discutat cu absolut toți primarii din județ. I-am invitat la sediul Consiliului Județean Hunedoara și am discutat cu fiecare în parte. Suma de împărțit este de 36.829.000 de lei, dar solicitările au fost mult peste această sumă. Spre exemplu, un primar a solicitat 52 de milioane de lei. Fiecare are dreptul să ceară, toți au nevoie de bani, dar atât e suma. În aceste condiții, am solicitat spre analiză inclusiv veniturile proprii ale fiecărui UAT. Deva, spre exemplu, are venituri proprii dublu față de Consiliul Județean. Am ținut cont și de acest aspect. Dacă vor fi rectificări în vară, voi proceda la fel. Cât voi fi președinte, nu voi permite să lăsăm vreo localitate să intre în faliment", a declarat președintele Laurențiu Nistor, care le-a mulțumit consilierilor județeni pentru votul unanim.

Tot vineri și tot cu unanimitate de voturi, Consiliul Județean Hunedoara a aprobat alocarea sumei de 32.055.000 lei pentru drumurile județene, fonduri care rămân în totalitate la dispoziția administrației județene, notează stiripesurse.ro.