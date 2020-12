Urmărit general prins de poliţişti, după ce a terorizat o fetiţă de şase ani nopţi la rând

La începutul lunii decembrie, respectiv pe 4 decembrie, bărbatul a fost condamnat la închisoare pentru corupere sexuală a minorilor în formă continuată, însă s-a ascuns pentru a nu merge la închisoare.

În această dimineaţă, poliţiştii Serviciului Investigaţii Criminale din Poliţia Capitalei au reuşit să îl prindă pe bărbatul urmărit general.

"La data de 15.12.2020, polițiști ai Serviciului Investigații Criminale din Poliția Capitalei, în baza unui complex de investigații au obținut informații, in baza cărora s-a reușit identificarea adresei, situată in Bucuresti, sectorul 3, unde se ascundea un bărbat, în vârstă de 50 de ani, împotriva căruia Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti a emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, fiind condamnat la 4 ani de închisoare pentru săvârșirea de infracțiunii de curupere sexuală a minorilor in forma continuata", se arată într-o informare a Poliţiei.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul a fost condamnat la închisoare după ce şi-a bătut joc de o fetiţă de numai şase ani care locuia, împreună cu mama ei, în locuinţa sa.

"În fapt, infractiunea consta in aceea ca in perioada septembrie-noiembrie 2017, când locuia împreuna cu persoana vătămată, o minora in vârsta de 6 ani , și mama acesteia, a mers in repetate rânduri in camera victimei și a atins-o pe aceasta in zona genitală, a sărutat-o și a mușcat-o de abdomen cauzandu-i leziuni.

Bărbatul se afla in urmărire naționala din 04.12.2020 și urmează sa fie încarcerat in Penitenciarul Rahova", au mai explicat anchetatorii.