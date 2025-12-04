Urmărit în trafic, un bărbat din Bucureşti a făcut accident şi a rămas 11 luni fără permis. Poliţiştii i-au dat o amendă de 6.500 lei

În timp ce încerca să scape de poliţişti din Capitală, şoferul a avariat 4 autoturisme. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

O urmărire ca în filme pe străzile din Bucureşti s-a încheiat cu un accident. Potrivit poliţiştilor, un şofer de 40 de ani a refuzat să oprească la semnalul unui agent, care a pornit în pe urmele sale. În timpul cursei, individul a intrat pe contrasens şi a lovit patru autovehicule, după care a fugit de la locul accidentului. Oamenii legii au reuşit însă să îl prindă şi i-au suspendat permisul pentru 11 luni, a informat joi Brigada Rutieră. În plus, el a primit o amendă de aproape 6.500 de lei.

"Miercuri, în jurul orei 16:50, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Brigada Rutieră, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe Calea Ferentari, în dreptul imobilului cu nr. 128, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism, întrucât au observat că acesta se deplasa cu viteză.

Conducătorul auto nu s-a conformat semnalului, continuându-şi deplasarea. Poliţiştii rutieri au intervenit prompt şi au procedat la urmărirea vehiculului în cauză până pe strada Vigoniei nr. 10, moment în care bărbatul a abandonat autovehiculul şi a încercat să se sustragă pietonal", a transmis sursa citată.

La scurt timp acesta a fost prins de poliţişti şi a fost legitimat, fiind vorba despre un bărbat în vârstă de 40 de ani.

Bărbatul a fost testat cu aparatele Alcooltest şi DrugTest, rezultatele indicate fiind zero şi, respectiv, negativ.

Pe durata urmăririi, conducătorul auto a pus în pericol siguranţa participanţilor la trafic şi a acroşat patru autovehicule în zone diferite, evenimente din care au rezultat doar pagube materiale.

"Având în vedere abaterile săvârşite la regimul rutier, bărbatul a fost sancţionat cu amendă în valoare de 6.480 de lei şi reţinerea permisului de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 330 de zile pentru abaterile contravenţionale săvârşite în timpul urmăririi - circulaţie pe sensul opus, neoprire la semnalele poliţiştilor şi neacordare prioritate auto în repetate rânduri", a precizat Brigada Rutieră.

Bărbatul a fost condus la sediul Biroului Accidente Uşoare, în vederea întocmirii documentelor de constatare şi luării măsurilor ce se impun.