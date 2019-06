USR anunţă că a devenit membru al partidului ALDE Europa

niunea Salvaţi România (USR) anunţă că a devenit, vineri, membru al partidului ALDE Europa, urmare a unui vot în unanimitate la Consiliul ALDE care a avut loc la Zurich, în Elveţia, unde au fost prezenţi şi liderul formaţiunii, Dan Barna, şi senatorul Radu Mihail.



Potrivit unui comunicat USR Sibiu transmis AGERPRES, înainte de votul membrilor ALDE, Dan Barna a ţinut un discurs în care le-a vorbit liberalilor europeni despre parcursul partidului de la înfiinţare până în prezent. De asemenea, Barna a vorbit despre rezultatul foarte bun al Alianţei USR PLUS la alegerile europarlamentare.



"Am avut astăzi ocazia să prezint în faţa Consiliului ALDE European, în cadrul votului pentru candidatura de membru, remarcabila istorie de doar trei ani a USR. Parcursul de la un ONG local activ care în iarna lui 2016 a devenit al treilea partid parlamentar din România, până la remarcabilul succes de pe 26 mai. În aceşti trei ani, USR a marcat borne majore în politica românească. Am vorbit despre iniţiativa #FaraPenali care a adunat 1 milion de semnături, poziţionarea faţă de referendumul pentru revizuirea Constituţiei din toamna lui 2018, alegeri de tip primaries pentru candidaţii Parlamentului European, toate confirmate de un foarte bun rezultat la alegerile europarlamentare. O poveste şi un exemplu că politica făcută altfel poate să dea rezultate. USR a primit admiraţie, respect şi un vot în unanimitate pentru calitatea de membru al partidului european. Creştem în fiecare zi", a afirmat preşedintele USR, deputatul de Sibiu Dan Barna, potrivit comunicatului menţionat.



Decizia de aderare la ALDE Europa a fost luată de Comitetul Politic al USR pe data de 22 iunie 2019 şi a fost un pas firesc în contextul în care USR a participat la fondarea noului grup politic din Parlamentul European Renew Europe, se afirmă în comunicat.



"USR este, de astăzi, membru al ALDE Europe. După o colaborare de mai bine de doi ani cu familia partidelor liberale, astăzi am fost primiţi cu braţele deschise în ALDE Europe, prin vot în unanimitate. Alături de preşedintele Dan Barna, am reprezentat Uniunea Salvaţi România, în calitate de responsabil al Departamentului de Relaţii Internaţionale din Biroul Naţional al USR, la consiliul ALDE de la Zurich. Au fost alături de noi şi membri ai USR din Elveţia, le mulţumesc pentru susţinere! USR va avea un cuvânt important de spus în creionarea noii Europe alături de colegii noştri din ALDE, inclusiv prin grupul Renew Europe din Parlamentul European", susţine senatorul USR de Diaspora, Radu Mihail.



ALDE Europe are o puternică reţea de reprezentare la nivel european: 108 eurodeputaţi din grupul Renew Europe, a treia cea mai mare forţă politică din Europa, iar în prezent cinci din 28 de comisari europeni reprezintă ALDE Europe. Nu în ultimul rând, şase din actualii prim-miniştri din state membre UE aparţin partidelor membre ALDE, se mai menţionează în comunicatul USR Sibiu.