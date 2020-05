USR cere impozitarea pensiilor speciale și cu 90%

"Am avut o primă discuţie cu liderii celorlalte grupuri parlamentare despre subiectul spinos al pensiilor speciale şi, în speţă, impozitarea acestora. Noi, grupul USR, am avut prima iniţiativă de desfiinţare a pensiilor speciale din legislatura aceasta. Ea a fost contopită cu un proiect care a fost declarat, mai apoi, neconstituţional de către CCR şi aşa că am revenit cu un proiect de impozitare a pensiilor speciale. Există mai multe astfel de proiecte în moment acesta pe rol, dintre care unul este al nostru, care prevede impozitarea cu 90% a acestor pensii speciale peste un prag", a declarat, în Parlament, Claudiu Năsui, vicepreședintele USR.



El a precizat că a fost adusă în discuție și impozitarea pensiilor contributive

"Discuţiile din cadrul Comitetului liderilor au gravitat mai degrabă pe ideea dacă să fie taxate şi pensiile contributive şi cele speciale. Noi ne-am afirmat dorinţa ca această impozitare să se aplice numai pensiilor speciale. (...) Dar există argumentul constituţionalităţii că, dacă nu aplici pe toate pensiile, ar putea să fie neconstituţional. Este o discuţie aici", a mai spus Claudiu Năsui.



USR propune impozitarea pensiilor peste 3.500 lei



"Noi, cei de la USR, sprijinim ca toate pensiile peste un anumit prag să fie impozitate cu 90%, practic o impozitare foarte mare (...) în aşa fel încât să reducem acele decalări imense care există în prezent. (...) Am propus pragul de 5 pensii minime, pensia minimă fiind de 704 lei, deci practic peste 3.500 lei să fie această impozitare. Putem negocia pragul. Ideea este să nu existe aceste pensii astronomice", a mai declarat deputatul USR.