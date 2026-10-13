Uzina Mecanică Sadu a primit trei noi contracte de muniție de la MApN. Se va produce muniţie şi pentru noua armă de asalt a Armatei

1 minut de citit Publicat la 19:31 13 Oct 2026 Modificat la 19:32 13 Oct 2026

Uzina Mecanică Sadu a primit trei noi contracte de muniție de la MApN. Foto: Getty Images

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a declarat, că, marţi, au fost semnate trei noi contracte de muniție între Ministerul Apărării și Uzina Mecanică Sadu. Valoarea acestor acorduri se apropie de 10 milioane de lei. "Introdusă în SAFE, în urma deciziei CSAT și a Parlamentului României, UM Sadu va produce muniția asociată contractului noii arme de asalt a Armatei Române, cu linii moderne de fabricație", a afirmat Miruţă.

Ministrul MApN a adăugat că aceste contracte vor asigura front de lucru pentru angajații Uzinei Mecanice Sadu, cea care trece printr-un amplu proces de revitalizare.

"Trei noi contracte de muniție au fost semnate astăzi între Ministerul Apărării și Uzina Mecanică Sadu. În valoare de 9,88 milioane de lei, aceste noi contracte vor asigura două componente importante:

înzestrarea Armatei Române cu produse fabricate în România;

front de lucru pentru angajații Uzinei Mecanice Sadu, cea care trece printr-un amplu proces de revitalizare.

La ultima vizită acolo, angajații m-au rugat un lucru de bun-simț: dați-ne de lucru până când vine SAFE-ul. Azi s-a întâmplat. Introdusă în SAFE, în urma deciziei CSAT și a Parlamentului României, UM Sadu va produce muniția asociată contractului noii arme de asalt a Armatei Române, cu linii moderne de fabricație.

Suplimentar, la Uzina Mecanică Sadu a fost încheiat contractul pentru ca firma americană USBL să producă o nouă gamă de muniție, pe platforma Sadu 2", a anunţat Miruţă.