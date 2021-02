Încă un vaccin anti-COVID e gata: Johnson & Johnson cere autorizarea în SUA

Conform Wall Street Journal, solicitarea J & J vine după publicarea rezultatelor unui studiu clinic internațional, conform căruia o singură doză a vaccinului s-a dovedit eficientă în 66% de cazuri în prevenirea bolii Covid-19 moderate și severe. În studiul făcut în SUA, vaccinul a avut o eficiență de 72%.

Eventuala autorizare a vaccinului J & J ar putea duce la o campanie de vaccinare în masă din SUA, în condițiile în care blocajele în distribuția celor vaccinurilor Pfizer și Moderna au dus la un ritm mai lent al vaccinărilor decât cel așteptat.

Vaccinul J & J ar putea simplifica procedurile, deoarece este administrat într-o singură doză. De asemenea, vaccinul J & J poate fi păstrat la temperaturi mai ridicate pentru o perioadă mai lungă decât primele două vaccinuri.

Dr. Paul Stoffels, director ştiinţific la Johnson & Johnson, a transmis joi într-un comunicat citat de NBC News: „Înscrierea de azi pentru autorizaţie de utilizare de urgenţă a vaccinului nostru experimental într-o singură doză anti-Covid este un pas esenţial spre reducerea poverii pe care o presupune boala la nivel global şi oprirea pandemiei”.

Obiectivul J&J este de a produce 1 miliard de doze în 2021

Compania din New Brunswick, New Jersey, se așteaptă să aibă la dispoziție milioane de doze imediat după autorizare, au spus oficialii federali. Compania se așteaptă să producă peste un miliard de doze în total în acest an, la nivel global.

Guvernul SUA a cumpărat deja 100 de milioane de doze de la J&J. Compania spune că le va putea livra în prima parte a anului. SUA au opțiunea de a cumpăra alte 200 de milioane de doze. Obiectivul J&J este de a produce 1 miliard de doze în 2021, în unități din SUA, Europa, Africa de Sud și India.

Testele clinice au implicat aproape 44.000 de voluntari din opt țări, nivelul de protecție contra Covid-19 fiind de 72% la testele din SUA, 66% în America Latină și 57% în Africa de Sud, unde circulă variante ale coronavirusului.

FDA (Food and Drug Administration) are programată o ședință din 26 februarie. Dacă FDA urmează același calendar ca și pentru primele două vaccinuri, Pfizer și Moderna, ar putea ajunge la o decizie cu privire la vaccinul J & J până la sfârșitul lunii.