Continuă vaccinarea la maratonul din Capitală. Aproximativ 2.200 de persoane s-au imunizat la Sala Palatului

Oamenii au stat chiar şi 8 ore la coadă pentru a primi serul anti-COVID. Au mai rămas aşadar, 2 zile şi 2 nopţi de vaccinare, non-stop, fără niciun fel de programare cu vaccinul produs de Pfizer.

Timp de trei zile, oricine poate primi serul Pfizer în București fără programare la Sala Palatului şi la Biblioteca Naţională.

UPDATE ora 09.00. Potrivit unor informaţii oficiale, până la această oră au fost vaccinare peste 4.500 de persoane, după cum urmează:

Centrul de vaccinare - Sala Palatului:

2.735 de persoane, dintre care 773 pe tura de noapte

Centrul de vaccinare - Biblioteca Națională a României:

1.777 de persoane, dintre care 554 pe tura de noapte

Ora prelucrare informații persoane vaccinate: 08.50.

Maratonul vaccinării se va încheia luni, 10 mai

Maratonul vaccinării în Bucureşti, 7-10 mai 2021 a început vineri, la ora 16.00, şi se va încheia luni dimineaţă, 10 mai, la ora 08.00.

"Nu este foarte aglomerat, aici la Sala Palatului, la acest centru de vaccinare. Sunt aproximativ 20-30 de persoane aşteaptă la rând în acest moment pentru a se imuniza.

Până în acest moment, aici, la maratonul de vaccinare de la Sala Palatului s-au imunizat în jur de 2.200 de persoane. Am văzut atât persoane din Capitală, cât şi din alte zone ale ţării. Am văzut oameni de toate vârstele. Am văzut atât români, cât şi străini. Toţi mi-au mărturisit că se bucură că s-a organizat un astfel de eveniment în Capitală, pentru că este foarte util un maraton al vaccinării şi pentru că vor să se imunizeze cât mai repede.

1200 de voluntari sunt implicați în organizarea evenimentului

De asemenea, aici, la Sala Palatului sunt 40 de puncte de vaccinare. La Biblioteca Naţională sunt alte 10 puncte de vaccinare. În total, în jur de 1.200 de voluntari ajută la imunizarea bucureşenilor şi nu numai. Vorbim aici despre medici, despre asistente medicale, despre rezidenţi, dar şi studenţi. Sunt în jur de 500 de studenţi voluntari. Se foloseşte numai serul de la Pfizer. De asemenea, aici la Sala Palatului există şi un studio video prin intermediul căruia, medici cu experienţă din diverse domenii fac transmisiuni live.

Sunt şi momente artistice în aceste zile. Aşadar, imunizarea se face pe acorduri de pian sau vioară. Sunt pregătite momente speciale, atât la Sala Palatului, în acest weekend, cât şi la Biblioteca Naţională", a relatat Florentina Lazăr, corespondent Antena 3.

Maratonul vaccinării în Bucureşti, 7-10 mai 2021. Autobuzele vor circula non-stop

Pe toată durata maratonului, autobuzele de pe liniile 104, 117, 178, 300, 313 si 368 vor circula și noaptea.

În timpul maratonului se vor desfășura momente artistice, a anunțat ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, într-un comunicat de presă. Violonistul Alexandru Tomescu se numără printre invitați.

"Mă bucur că prin acest parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, organizatorul evenimentului, am asigurat și implicarea zonei culturale, una din cele mai afectate de pandemia provocată de virusul Sars-CoV2, care are nevoie de sprijinul fiecărui român. În acest maraton au dorit să se implice mai multe instituții din subordinea Ministerului Culturii. Astfel, alături de Biblioteca Națională a României, vom avea Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”, Centrul Național de Artă Tinerimea Română și Filarmonica George Enescu care vor asigura momente artistice pe parcursul maratonului", a declarat Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu.

Persoanele care doresc să se vaccineze în centrele din București trebuie să prezinte doar buletinul.

