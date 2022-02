Valentin Gherebe, fondatorul Anonymous, găsit mort în apartamentul din București. Avea 43 de ani

Bărbatul, în vârstă de 43 de ani, a fost găsit mort, într-o stare avansată de putrefacție, fără răni vizibile pe corp, în aprtamentul său din Sectorul 1.

Corpul a fost transportat, marți, la INML pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cauzei morții. Anchetatorii au deschis un dosar de moarte suspectă.

Prietenii și cei care l-au cunoscut au transmis zeci de mesaje de condoleanțe pe rețelele de socializare.

Mi-aș fi dorit să văd atât de multe mesaje despre tine atunci când erai în viață Valentin Gherebe.Ai fost un visător și un creator! Mă bucur că te-am cunoscut și îți mulțumesc pentru scurta călătorie oferită de proiectul tău Anonymous.

Mă doare să știu că nu am putut să fac mai mult pentru a te ajuta să zâmbești mai des. MISSION FAIL FOR ALL OF US! Ne vedem dincolo și mai povestim. Drum lin să ai”, a scris un apropiat pe Facebook.