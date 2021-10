Valeriu Gheorghiță: ”Nu s-au alocat bani. CNCAV nu a avut fonduri pentru campania de comunicare şi informare”

Valeriu Gheorghiță consideră că ”s-a pierdut lupta de combatere a dezinformării”:

„Cred că vorbim pe de o parte lucruri care puteau fi făcute în actuala campanie de vaccinare și lucruri care țin de ceea ce se întâmplă la nivelul societății. Sunt probleme sistemice pe care foarte greu le putem contracara sau corecta într-un timp scurt timp. Cred că unde am pierdut lupta este la combaterea dezinformării.

Am încercat să avem în mod constant o prezență în spațiul public și să oferim informații de vaccinare, tocmai de aceea, săptămânal, am organizat conferințe și am răspuns întrebărilor jurnaliștilor. (...) Nu s-au alocat bani sau CNCAV nu a avut fonduri pentru campania de comunicare și de informare. Obiectivul campaniei de vaccinare și de informare a fost promovarea încrederii populației în știință și în sistemul medical. Rolul central îl are corpul medical în definiția lui cea mai largă”, a declarat Valeriu Gheorghiță la B1 TV.

România este noua Lombardia, spune Valeriu Gheorghiță

România este în scenariul în care anul trecut era regiunea Lombardia din Italia, consideră Valeriu Gheorghiță.

Întrebat, după ce s-a vaccinat cu doza a treia, cât de departe este România de scenariul în care era anul trecut Italia, Valeriu Gheorghiță sa spus că țara noastră este deja în această situație:

„Mi-e teamă că deja suntem în acest scenariu. Este cât se poate de evident că spitalele și unitățile de primiri urgență sunt asaltate. Sunt copleșite în momentul de față de pacienți diagnosticați cu COVID-19, lăsând de o parte celelalte categorii de boli, urgențele, accidentele rutiere, arsurile, care vedem că se întâmplă în fiecare zi și care generează victime care au nevoie de asistență medicală”.

