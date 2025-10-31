Antena 3 CNN Actualitate Vas de croazieră, cu 234 de persoane la bord, eșuat pe Dunăre, la Gârla Mare

George Forcoş
<1 minut de citit Publicat la 00:01 31 Oct 2025 Modificat la 00:01 31 Oct 2025
debit scazut pe dunare
Vasul a intrat într-un prag de nisip din cauza debitului neobișnuit de scăzut. FOTO: Hepta

Un vas de croazieră sub pavilion elvețian, cu 234 de persoane la bord, a eșuat pe Dunăre, în dreptul localității Gârla Mare (Mehedinți), după ce a intrat într-un prag de nisip din cauza debitului neobișnuit de scăzut.

O altă navă a fost trimisă pentru operațiuni de repunere pe linia de plutire, însă manevrele au eșuat. Astfel că, pasagerii și echipajul rămân în continuare blocați pe Dunăre, fără a fi însă în pericol, potrivit Radio România Actualități.

Autoritățile au transmis că toate persoanele aflate la bord sunt în siguranță, având condiții de cazare și asigurare a hranei.

Cum în următoarele trei zile sunt așteptate creșteri ale debitului Dunării până la 3.000 de metri cubi secundă, sunt șanse ca nava să reintre în plutire.

În ce privește cauzele acestui incident, nu este exclusă nici ipoteza unei erori de pilotaj pe fondul debitelor scăzute.

