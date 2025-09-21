Veste proastă pentru românii care se încălzesc cu lemne: Prețurile au explodat

Românii care se încălzesc cu lemne au primit o veste total neplăcută: prețul a urcat cu până la 100 de lei pe metrul cub, astfel că o familie plătește acum cu cel puțin 500 de lei mai mult față de iarna trecută. Peste 3 milioane de gospodării din România depind de lemne, iar cele mai căutate sunt salcâmul, fagul și stejarul.

Acest bărbat aranjează lemnele rămase din iarna trecută în magazie, dar sunt prea puține față de cât îi trebuie. Pentru a trece cu bine sezonul rece, are nevoie de încă cel puțin trei metri cubi. La un prim calcul, suma se ridică la este 2.000 de lei, bani necesari pentru o cantitate minimă.

Costică: Un 2.500 pensie și făcând și raport și la celelalte cheltuieli, chiar dacă ești la țară, plătești utilități, dacă ai sub 2.500, nu prea merge cu pensia să te descurci.

Gospodarul speră la o iarnă blândă. Spune că va strânge cureaua mai mult ca oricând și caută soluții să folosească lemnul cât mai chibzuit.

Costică: Ce rămâne în gospodărie, deșeurile astea, le crăpăm. Diferite dulapuri, pe care nu le mai folosim, cutii, ca de exemplu cerealele, că dacă nu mai avem multe le păstrăm în cutii de lemn. Și după ce nu le mai folosim, trecem cu ele la foc.

Pe lângă crengile și vreascurile adunate din vie, domnul Costică va folosi și cocenii de porumb, buni mai ales pentru aprins focul în sobă.

Costică: Ciocălăul îl băgăm la foc. Ca și deșeurile alea mici, merg foarte bine la aprindere. Țăranul, chibzuit, toate deșeurile de lemn, de la vie, le folosesc.

În altă localitate i-am găsit pe acești oameni, care se grăbeau să taie lemnele și să le depoziteze. Sunt mai scumpe ca anul trecut, iar pentru a trece cu bine peste iarnă este nevoie de cel puțin 4 metri cubi.

- Ce avem aici sunt doar 2 metri cubi și de anul trecut mi-au rămas tot 2, la două sobe... Este fag, am dat 12 milioane, deci 6 milioane metrul cub, sunt scumpe... Pentru o iarnă întreagă dăm 30-40 de milioane. Le cumpărăm cu cel puțin jumătate de an înainte, din mai cumpărăm în continuu.

Depozitele de lemne sunt pline, zilele acestea, de gospodari care și-au lăsat pe ultima sută de metri aprovizionarea pentru iarnă. Prețurile au urcat la 600-700 de lei pe metru cub, cu aproximativ o sută de lei mai mult decât anul trecut.

Florin Voica - proprietar depozit de lemne: Lemnul, din cauza TVA-ului s-a săltat puțin. E 700 metrul cub. Prețurile cam astea sunt de doi ani de zile, 600, 650 de lei.

Dacă anul trecut o familie plătea aproximativ 3.000 de lei pentru lemnele necesare încălzirii unei case de 100 de metri pătrați, acum nota de plată este cu cel puțin 500 de lei mai mare. Aproximativ 3,5 milioane de gospodării din România depind de lemne pentru a trece cu bine sezonul rece, iar salcâmul, fagul și stejarul rămân cele mai căutate esențe.