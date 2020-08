Veşti proaste! Motivul pentru care Florin Piersic nu a mai urcat pe scena teatrului de 6 luni

Celebrul actor Florin Piersic nu a spus adio teatrului românesc, deşi de aproape şase el nu a mai urcat pe scenă, astfel că nu a mai putut fi văzut în spectacole. Nu a obosit, deşi are 84 de ani, însă şi-a luat măsuri de precauţie drastice, potrivit cancan.ro.

Epidemia de coronavirus l-a cam speriat, mai ales că are o vârstă înaintată, astfel că Florin Piersic a decis să nu mai joace o perioadă în spectacole. El se teme să nu contracteze coronavirusul şi, în plus, spectacolele pe caniculă nu l-ar ajuta.

Medeea Marinescu: Ar fi fost un risc mare pentru Florin – şi virusul, şi canicula

După o viață petrecută în lumina reflectoarelor, îndrăgitului actor îi este greu să stea departe de publicul său care îl iubeşte, însă pauza de pe scenă este temporară. Totuşi, nu se ştie când va reveni Piersic pe scena teatrului, iar asta depinde de evoluția pandemiei de COVID-19 în România.

"Eu am jucat câteva spectacole în perioada aceasta, şi pe căldură, însă nu este bine. Ar fi fost un risc mare pentru Florin – şi virusul, şi canicula. În ultima perioadă, a crescut foarte mult numărul bolnavilor şi am decis să suspendăm spectacolele. În august aveam patru reprezentaţii, plus cele din septembrie, însă situaţia este incertă şi pentru luna respectivă", a spus colega sa de breaslă, Medeea Marinescu.