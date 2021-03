Veteran de război, vaccinat anti-COVID la 100 de ani. Bărbatul îi îndeamnă pe toți să urmeze sfaturile medicilor

După ce a luptat pentru țară în Al Doilea Război Mondial, a suferit de lipsuri, dar a fost și privat de libertate, un veteran de război luptă cu virusul care a schimbat o lume întreagă.

Gheorghe Belehuzi, din Miorcani, în vârstă de 100 de ani și 10 luni, a ales să se vaccineze împotriva Covid19 și-i îndeamnă și pe ceilalți să asculte sfaturile medicilor. Pe 4 mai veteranul urmează să împlinească 101 ani.

Adrian Mețler, medicul coordonator al centrului din Darabani a spus că Gheorghe Belehuzi a fost imunizat cu serul Pfizer/BioNTech.

"M-am vaccinat în fiecare an împotriva gripei sezoniere. Așa cum am crezut de fiecare dată că vaccinul m-a protejat de gripele de sezon, așa am ales să mă vaccinez și acum. Așa ar trebui să facă toată lumea, să asculte sfatul medicilor pentru a putea scăpa de acest virus", a spus Gheorghe Belehuzi.

Un veteran în vârstă de 99 de ani s-a vaccinat la Circul Metropolitan

Gheorghe Belehuzi nu este singurul veteran de război care s-a vaccinat anti-COVID. În urmă cu două zile, la Circul Metropolitan din București a fost imunizat și Alexandru Negruță, un alt veteran, în vârstă de 99 de ani.

"Un adevărat exemplu pentru noi toți!" este mesajul transmis pe pagina de Facebook a platformei naționale de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19.

"Toți să vină. E necesar. Fără vaccin nu se poate să mergem mai departe", a declarat veteranul după ce i-a fost administrat vaccinul.

"Distinsul veteran crede cu tărie în necesitatea vaccinării tuturor pentru a putea depăși această perioadă grea pentru omenire. Domnul Negruță a fost învățător între anii 1940 și 1941, apoi și-a făcut datoria față de țară în cel de-Al Doilea Război Mondial.

Vă mulțumim, domnule Negruță! Sunteți un adevărat exemplu pentru noi toți!", se mai arată în mesaj.

