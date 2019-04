Vicepremierul Daniel Suciu: 95% din prevederile Codului administrativ vor rămâne în vigoare

Vicepremierul Daniel Suciu, ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, a reiterat luni că va propune Guvernului să îşi asume proiectul Codului administrativ, menţionând că îşi doreşte ca acesta să păstreze 95% din prevederi, inclusiv cele referitoare la indemnizaţiile primarilor.



Întrebat, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria, dacă în formula asumată de Guvern ar urma să fie menţinute şi indemnizaţiile destinate primarilor, Suciu a răspuns: "95% din prevederile Codului administrativ vor rămâne în vigoare, iar în discuţia cu care eu voi merge la colegii mei din coaliţie, voi merge să păstrăm acest lucru (indemnizaţiile - n.r.). (...) Nu sunt pensii speciale, sunt indemnizaţii. Dar Codul administrativ este despre modernizarea administraţiei şi nu despre pensiile primarilor".



Viceprim-ministrul a precizat că îşi doreşte ca, în urma adoptării Codului administrativ, atestarea domeniului public să se poată face prin hotărâre de consiliu local.



"Acest Cod administrativ nu este doar despre pensiile sau indemnizaţiile primarilor. În fiecare discuţie pe care o am cu ei, în fiecare judeţ, discut despre Codul administrativ, pentru că mă interesează foarte mult părerea lor şi nu discut despre pensiile lor speciale, ci discut, de exemplu, despre atestarea domeniului public, care astăzi se face prin hotărâre de Guvern, ceea ce întârzie foarte mult această problemă administrativă la nivel local şi le-am spus că prin Codul administrativ această decizie, atestarea domeniului public, se va putea face prin hotărâre de consiliu local, doar cu un aviz de la Guvern, prin Ministerul Dezvoltării Regionale. Dar nu am luat o decizie. Este punctul de vedere pe care eu îl voi susţine la nivelul coaliţiei de guvernare ca acest Cod administrativ să intre în vigoare cât mai repede. Or, acest lucru, după trista experienţă cu multe proiecte de lege benefice, prin Parlament nu se poate face, aşadar eu voi propune ca acest Cod administrativ să fie asumat de Guvern prin ordonanţă sau prin orice altă metodă la nivelul Guvernului", a spus el.