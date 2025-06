VIDEO. FITS a fost deschis cu un spectacol impresionat de drone în centrul Sibiului

Timp de 12 minute, începând cu ora 23:45, pe cerul Sibiului au avut loc coregrafii aeriene sincronizate, executate de 400 de drone. Foto: Diana Costeiu

Sute de drone au scris, vineri seara, pe cerul Sibiului povestea Festivalului Internațional de Teatru (FITS). Ediția din acest an a FITS, unul dintre cele mai importante evenimente culturale din Europa, a fost deschisă cu cel mai ambițios spectacol de drone organizat până acum de festival.

Timp de 12 minute, începând cu ora 23:45, pe cerul Sibiului au avut loc coregrafii aeriene sincronizate, executate de 400 de drone, dintre care 20 au fost echipate cu pirotehnie prietenoasă cu mediul.

Cei care au participat au fost impresionat de calitatea imaginilor proiectate pe cer: logo-ul FITS, măști teatrale, cupluri surprinse în dansuri romantice, actori care își înclină pălăria în fața publicului, fluturi, inimi și cuvântul „Mulțumesc”, aprecierea organizatorilor față de sibienii și turiștii care iau parte la acest festival an de an, dar și tema din acest an a festivalului.

Spectacolul dronelor a fost acompaniat de muzica lui George Enescu. Au fost însă probleme tehnice, iar la o parte din coregrafia dronelor nu s-a mai auzit muzica. Exclamațiile încântate ale privitorilor au fost suficiente, însă.

Atmosfera din centrul Sibiului a fost electrică, iar micul oraș se trezește la viață an de an în perioada acestui festival. Străzile se umplu de turiști, dar și de localnicii care își văd orașul cu alt ochi. Artiștii de stradă au împânzit orașul, iar spectacolele abundă.

FITS, unul dintre cele mai mari și importante festivaluri de teatru din lume, are loc anul acesta la Sibiu în perioada 20 iunie – 29 iunie, tema ediției cu numărul 32 fiind MULȚUMESC. FITS 2025 are 841 evenimente incluse în program și așteaptă peste 5000 de artişti din 82 de țări.

Timp de 10 zile mari nume ale artelor spectacolului vor fi prezente la Sibiu pentru a participa la FITS și la structurile asociate Festivalului: Bursa de Spectacole de la Sibiu, Festivalul Universităților de Teatru și Management Cultural, Platforma de Cercetări Doctorale, Therme Forum și Platforma de Arte Vizuale.



„A venit momentul să culegem roadele muncii de peste an și să ne bucurăm împreună de Miracolul artei. Este clipa pe care o așteptăm încă de la finalul ediției precedente, iar emoția reîntâlnirii ne dă întotdeauna energia să continuăm. Anul acesta spunem mulțumesc tuturor artiștilor, partenerilor și Măriei Sale, Publicul, fără de care toate acestea n-ar fi fost posibile”, a declarat Constantin Chiriac, președintele FITS.

Tema din acest an - MULȚUMESC - reprezintă legătura între generozitate, bucurie, puterea de a dărui, emoție și relația dintre artiști și public, mijlocită de toți cei care contribuie la susținerea acestui miraculos proces, se arată într-un comunicat al organizatorilor.

Peste 90 de evenimente culturale și artistice au avut loc în prima zi din festival. Printre acestea s-au numărat „The Infinite Map”, spectacol multimedia imersiv, „Echoes of Gratitude”, dans contemporan poetic, „With Gratitude – FITS Moments” , instalație foto interactivă, „Stillness”, teatru experimental vizual, The Great Wolynski!”, comedie magică absurdă, „FUTUR4”, circ acrobatic modern, „Flamenco Fusion”, muzică și dans spaniol, „A Sky Full of Thank You”, show cu drone și lumini și „Muzica militară”, fanfară ceremonială festivă.

Debutul festivalului a adus în fața publicului și un concert susținut de violonistul Alexandru Tomescu și chitaristul Dragoș Ilie, dar și concertul Hungarian Royal Gypsy Orchestra gratuit în Piața Mare din Sibiu.

