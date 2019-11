Viorica Dăncilă: Cel mai important este că am reuşit să intrăm în turul doi

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Viorica Dăncilă, a declarat, marţi seară, că accederea sa în turul al doilea al alegerilor pentru funcţia de preşedinte al României este cel mai important lucru pentru PSD, în condiţiile dificile prin care a trecut partidul.



Dăncilă consideră că prezenţa în turul doi al prezidenţialelor are loc după rezultatul foarte slab de la alegerile europarlamentare şi după arestarea fostului preşedinte al partidului, Liviu Dragnea.



"Într-o perioadă relativ scurtă am reuşit să ne refacem forţele şi în acelaşi timp să ne ocupăm şi de guvernare, o guvernare care a adus plus pentru cetăţenii României. Eu cred că toate acestea arată că de fapt am reuşit să ne unim forţele, am reuşit să creăm un val de credibilitate şi cel mai important este că am reuşit să intrăm în turul doi al alegerilor prezidenţiale, pentru că nimeni nu ne dădea nicio şansă. Dimpotrivă, toţi spuneau că nu vom intra în turul doi pentru că PSD este slăbit şi pentru că nu este candidatul potrivit, pentru că de fiecare dată invocau proasta guvernare, cu toate că românii au văzut că a fost o guvernare eficientă pentru ţară", a afirmat Dăncilă la TVR 1.



Aceasta a pus rezultatul slab obţinut în secţiile de votare din străinătate pe seama faptului că "a existat foarte multă dezinformare", dar şi că măsurile luate pentru diaspora "nu au fost comunicate eficient".



"Noi de fiecare dată am spus că nu este suficient să le spui românilor din afara graniţelor 'Veniţi acasă!'. Trebuie să le creezi condiţii în faţă astfel încât să vină acasă. Am mărit salariile medicilor. Cei care au plecat au fost într-un număr foarte mic, dar au fost şi care s-au întors. Am dotat spitalele cu aparatură modernă, am mărit salariile, am investit în comunităţile locale pentru a crea condiţii asemănătoare cu state membre ale UE sau statele în care au plecat cei mai mulţi români. Am făcut programe pentru cei din diaspora. S-a făcut o dezinformare masivă. Dincolo de acest lucru, şi modul în care au acţionat la alegerile trecute, modul în care au prezentat lucrurile legate de vot - noi le-am rezolvat. Cele trei zile de vot, votul prin corespondenţă au fost realizate tot datorită PSD. Deci sunt lucruri care sunt vizibile, sunt lucruri pe care le-am realizat pentru diasporă, dar această imagine este foarte greu de schimbat", a adăugat liderul-social democrat.