Foto: gov.ro

Premierul Viorica Dăncilă a făcut declarații de presă la sediul PSD, în care i-a criticat pe contra-candidații de la alegerile prezidențiale.

„Vedem campanii de imagine sterile care nu produc niciun efect pentru români, tentative de a da jos Guvernul și un lobby agresiv pentru ca reprezentantul României în Comisia Europeană să nu treacă de audieri. Vedem atacuri furibunde, atacuri de discreditare și o adevărată luptă cu interesele României.

Am avut o vizită în SUA, un demers pe care unii s-au străduit foarte tare să-l minimizeze și să-l deprecieze. Am văzut comparații între vizitele celor trei candidați la prezidențiale și cred că e esențial să clarificăm niște aspecte. Spre deosebire de domnii Iohannis și Barna, eu m-am dus în SUA nu să fac poze sau să lansez cărți. Eu am avut o vizită de lucru, nu o deplasare de campanie. Am semnat cu Banca Mondială acordul destinat creșterii accesului cetățenilor la servicii de asistență medicală primară. E un program care va aduce beneficii reale pacienților din România. A fost semnat memorandumul de înțelegere între Guvernul României și al SUA privind cooperarea în domeniul nuclear civil, angajament în concordanță cu parteneriatul strategic pe care îl avem cu SUA. Am avut o întrevedere cu secretarul general adjunct al ONU pentru a discuta importanța și rolul agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă și a consolida poziția României de centru regional în interiorul Comisiei Economice ONU pentru Europa.

Am avut întâlniri cu reprezentanții comunității de români din SUA, am discutat despre programele Guvernului pentru Diaspora și antreprenori, dar și despre măsurile luate pentru buna organizare a alegerilor.

Eu nu m-am dus în SUA pentru poze sau șepci, am venit cu angajament ferme și proiecții pentru țară. Asta e diferența dintre mine și domnii prezidențiabili, interesul țării.

Mă voi referi aici și la situația Rovanei Plumb din Parlamentul European, unde am văzut din partea președintelui și a partidelor de opoziție o campanie de denigrare și un atac asupra candidatului propriei țări de-o agresivitate fără margini și o lipsă de rațiune totală.

Vreau să fie clar tuturor: Comisia JURI, prin decizia sa de astăzi, se află la originea unui conflict între legislația națională din România și cea europeană, conflict ce depășește competențele înscrise în Regulamentul de Procedură al Parlamentului, precum și în Tratatul UE.

Conform legislației naționale, Rovana Plumb nu se află în niciun conflict de interese. În legislația europeană, un astfel de cadru nu numai ca nu este clar reglementat, dar situația sa a fost supusă unui joc politic ce lasă loc de interpretări. Nu există un conflict dovedit, Nu există un motiv solid pentru această respingere.

Iar atitudinea Comisiei JURI a fost profund încurajată de opoziția din România, în frunte cu Președintele Iohannis, care anunța cu o oră înaintea deciziei că dorește consultări pe tema nominalizării unui nou comisar European.

Și să nu uităm nici de lobby-ul negativ exercitat de liderul Grupului Europarlamentar Renew Europe, Dacian Cioloș, împotriva României. Să nu uităm că președintele Comisiei JURI este membru al grupului condus de domnul Cioloș! Să-l întrebăm și pe domnul Dacian Cioloș ce demersuri a întreprins în acest sens și care este mai exact influența dumnealui în ceea ce privește decizia de astăzi.

Noi vom face o nouă propunere de comisar european. Iar în ceea ce privește invitația la consultări adresată de președinte, îi răspund că voi veni de îndată, același “de îndată” cu care și dumnealui a decis să numească miniștrii interimari - conform deciziei CCR care a stabilit că președintele a încălcat Constituția.

I-am adresat domnului Iohannis inculusiv o scrisoare deschisă pentru a-i cere să-și facă datoria constituțională, să numească un ministru al Afacerilor Interne ca să putem lua măsurile care se impun pentru ca nenorociri precum cea de la Caracal și cea de la Dâmbovița să nu se mai repete. Nu am văzut niciun răspuns, nicio decizie. Avem nevoie de ministru la Educație. Mâine începe anul universitar, iar ministerul nu are conducere din cauza încăpățânării și inconștienței președintelui. E inadmisibil și rușinos pentru cel care promitea România educată”, a declarat Viorica Dăncilă.