Viorica Dăncilă, prima reacție după CExN al PSD: „Am validat candidaturile. Nu este un congres despre o singură persoană, ci unul despre reforma partidului”

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat, vineri, candidaturile valide ce urmează să fie votate în cadrul Congresului.

„Prima decizie este cea referitoare la postul de comisar european interimar. Doamna Corina Crețu a obținut un mandat de europarlamentar, iar postul de comisar pentru politici regionale a rămas liber”, a declarat premierul.

Fostul europarlamentar Mircea Paşcu este susţinut pentru funcţia de comisar european interimar, a anunţat, premierul Viorica Dăncilă la finalul şedinţei Comitetului Executiv Naţional al PSD.



"Am considerat că este un om cu experienţă", a spus liderul PSD explicând că, în prezent, postul de comisar pentru politici regionale a rămas liber. Este un portofoliu important şi România trebuie să fie reprezentată", a punctat Viorica Dăncilă.



Ea a afirmat că susţinerea PSD pentru Paşcu a fost unanimă.



„Am supus la vot această opţiune, am avut în unanimitate votul colegilor din Comitetul Executiv Naţional şi am venit şi cu o propunere. În eventualitatea în care această propunere a noastră este acceptată de către Comisia Europeană, propunerea Partidului Social Democrat e Mircea Paşcu”, a declarat prim-ministrul.

În ceea ce privește al doilea punct discutat, premierul a subliniat că s-a discutat despre postul de vicremier interimar.

„Portofoliul va rămâne vacant după 1 iulie, după plecarea lui Viorel Ștefan la Curtea Europeană de Conturi, de aceea, trebuie să asigurăm un interimar. Am supus la vot ca acest portofoliu să fie deținut de Eugen Teodorovici, deoarece este un portofoliu economic”, a declarat premierul.

Referitor la Congres, premierul Dăncilă a spus că a validat candidaturile pentru președinția PSD și pentru alte funcții din partid.

„Pentru funcția de președinte executiv s-au înscris patru persoane, Eugen Teodorovici s-a retras. Pentru secreat general, avem o situație similară, Marius Dunca s-a retras”, a subliniat Viorica Dăncilă.

„Va fi o competiție corectă. Dincolo de persoane, dincolo de cei care candidează, acest Congres trebuie să fie despre reforma partidului, despre ceea ce nu am realizat, unde am greșit, unde am obținut rezultate bune. Acest Congres va fi despre politica partidului. Nu este un congres despre o singură persoană, ci despre reforma partidului”.

Prim-ministru a dezmințit zvonurile că ar accepta o funcție de comisar european, dat fiind că o astfel de funcție este imposibilă în acest moment, deoarece nu există un președinte al Comisiei Europene.

Viorica Dăncilă a precizat că nu a fost invitată miercuri la întâlnirea din Parlament pe chestiunea Băncii Naționale și a guvernatorului Mugur Isărescu.

„Îmi respect foarte mult colegii și întotdeauna am susținut că Parlamentul României trebuie să fie o instituție respectă. Nu am fost miercuri invitată să particip”.

Doi candidaţi pentru şefia partidului au fost descalificaţi. Cătălin Stoichiţă şi Ilie Rotaru, candidaţi la şefia PSD, nu îndeplinesc toate condiţiile, astfel că dosarele depuse la secretariatul PSD au fost respinse.