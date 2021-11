Virgil Popescu: "Criza gazelor naturale este creată artificial de Federaţia Rusă, prin Gazprom"

„Este o criză artificială creată de Federaţia Rusă, prin Gazprom. Aţi văzut cât de sensibilă este piaţa gazelor naturale. În momentul în care reglementatorul german a anunţat că va amâna avizarea conductei Nord Stream 2, preţul gazului natural automat a crescut. Cred că e nevoie de un front comun al tuturor statelor membre pentru a pune capac peste această criză energetică”, a declarat Virgil Popescu.

Oficialul a amintit care au fost măsurile luate de Guvern pentru români.

„Aici am luat deja măsuri, astfel încât să sprijinim, pe lângă cetăţeni, şi întreprinderile mici şi mijlocii, în aşa fel încât să trecem peste această iarnă. În urmă cu o săptămână, am injectat deja 500 de milioane de lei în economie către marii consumatori de energie, care au zeci de mii de oameni angajaţi şi care aveau nevoie de sprijin pe o schemă de ajutor pe care am aprobat-o la sfârşitul lui 2019 şi care va continua.

Vrem să injectăm bani în economie, avem nevoie de intervenţie financiară în economie pentru a ajuta companiile să treacă şi peste această perioadă. O pandemie suprapusă peste o criză energetică nu este un lucru bun”, a afirmat ministrul, citat de Agerpres.

Producătorii români de gaze nu vor mai fi taxaţi în funcţie de bursa de la Viena. Ministrul Energiei: "Prețul din România va fi de referință"

Producătorii de gaze din România nu vor mai fi taxaţi în funcţie de preţul de referinţă de la bursa de gaze din Viena. În schimb, se va ţine cont de preţul de pe piaţa din România, a declarat, miercuri, ministrul interimar al Energiei, Virgil Popescu.

"Avem o iarnă complicată ca urmare a turbulenţelor din pieţe. Sunt convins că o vom trece cu bine, stocurile sunt în parametri. Există stocuri de gaze de 2,2 miliarde de metri cubi, cele de cărbune sunt în grafic, la fel şi rezervele de apă din lacuri", a spus Popescu, în cadrul conferinţei Focus Energetic.

Potrivit acestuia, producţia Romgaz a crescut cu 20%, dar OMV Petrom a raportat o scădere cu mult peste limita declinului natural.

"Din păcate, celălalt mare producător a avut o scădere şi rog să ia măsuri privind cauzele. Nu se poate să scadă atât de mult. Înţelegem că există un declin natural, dar scăderea trebuie să fie în limite, iar scăderea producţiei OMV Petrom este cu mult peste limita declinului natural, chiar dacă înţelegem că sunt distorsiuni în piaţă", a continuat Popescu.

El a arătat că nu i se pare normal ca producătorii români să plătească taxe în funcţie de preţul gazelor de la Viena şi va modifica acest lucru.

"Am vorbit cu premierul şi cu ministrul Finanţelor şi vom regla acest lucru, astfel încât preţul din România să fie drept referinţă, dar vreau bună credinţă de la producătorii români pentru stabilizarea producţiei şi creşterea ei", a mai spus oficialul guvernamental.

