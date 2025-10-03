Visul livratorului care munceşte 14 ore pe zi se apropie de realitate. Oamenii au strâns toţi banii pentru tratamentul iubitei sale

Cu lacrimi în ochi amândoi, Florin și Luana le-au mulțumit tuturor celor care i-au ajutat să-și îndeplinească visul. Foto: Captură Antena 3 CNN

După ce povestea livratorului care munceşte 14 ore pe zi a devenit virală, oamenii s-au mobilizat şi au strâns toţi banii necesari, 140.000 de euro, pentru Luana, fata care a fost lovită de o maşină pe trecerea de pietoni. Acum, cuplul îşi permite tratamentul în străinătate, iar visul lui Florin: "să fie ea sănătoasă și să ducem o viață normală", se apropie de realitate.

Un livrator a devenit viral pe reţelele sociale joi, după ce şi-a împărtăţit povestea emoţionantă de viaţă. El lucrează până la 14 ore pe zi pentru a face rost de bani şi a-şi ajuta iubita, care a fost lovită de o maşină pe trecerea de pietoni.

Florin spunea că "cel mai mare vis al meu este să fie ea sănătoasă și să ducem o viață normală". Acum, visul său se apropie de realitate. Oamenii s-au mobilizat foarte repede și au adunat întreaga sumă de 140.000 euro. Așa că Luana, fata accidentată pe o trecere de pietoni, poate pleca acum în Statele Unite ca să primească îngrijirile medicale de care are nevoie.

Cu lacrimi în ochi amândoi, Florin și Luana le-au mulțumit tuturor celor care i-au ajutat să-și îndeplinească visul.

"Am sperat dintotdeauna. Dacă nu, speram, nu continuăm lupta. Nu credeam că se va întâmpla atât de repede. A fost o minune să se întâmple în timp atât de scurt. Nu știu, nu am cuvinte să-mi exprim bucuria", a spus Florin, vizibil emoţionat.

"Mulţumim tuturor pentru tot sprijinul şi pentru tot ce ne-au oferit", a adăugat Luana, cu lacrimi în ochi.