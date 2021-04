Vlad Voiculescu: ”Bucureștiul nu se carantinează de Paști!” Explicația ordinului care ar putea băga carantina Capitala

Noile criterii care iau în calcul și capacitatea de testare sau locurile libere de la ATI nu ar fi fost comunicate nici șefului DSU, Raed Arafat și nici decidenților politici, fapt ce ar putea declanșa un nou scandal uriaș în coaliție.

Ministrul Sănătății a scris în toiul nopții, după ce noile reguli au fost publicate în Monitorul Oficial. Vlad Voiculescu neagă că noul ordin semnat de Andreea Moldovan va impune carantina, ci doar o recomandă, spune acesta.

”Bucureștiul NU se carantinează de Paști S-au publicat noile criterii de carantinare a localităților. Nu trăim într-o nouă realitate, doar s-au clarificat/actualizat criteriile care pot duce către o recomandare de carantinare a unei localități. Nivelul de testare COVID-19 devine unul dintre factorii principali, alături de rata de incidență și gradul de ocupare a paturilor din spitale și secțiile ATI. Se definește, de asemenea, carantinarea zonală. Ca și până acum, decizia de carantinare se ia pe baza mai multor factori, și nu automat. Și nu, noile criterii nu duc la carantinarea Capitalei de Paște la fel cum nu duceau nici cele vechi. Niciuna dintre deciziile deja anunțate ale guvernului nu se schimbă”, a scris ministrul Sănătății pe o rețea socială.

Mihai Gâdea: "Ordinul emis de secretarul de stat Andreea Moldovan bagă Capitala în carantină" | Oraşele mari, vizate şi ele de carantinare

Capitala României ar trebui să fie, deja, în carantină, conform unui document conceput de secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii, Andreea Moldovan, şi care a fost dezbătut, marţi, la Sinteza Zilei.

Municipiile și zonele metropolitane cu peste 100.000 de locuitori riscă să intre în carantină dacă au minimum 60 de puncte, iar restul localităților, dacă au minimum 70 de puncte.

Rata de incidență cumulată în 14 zile de la care se poate institui carantina este de 3 cazuri la o mie de locuitori.

Aceste noi reguli de carantinare au fost publicate în Monitorul Oficial, într-un ordin semnat de secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii, Andreea Moldovan.

Pentru încetarea carantinei este prevăzut un singur criteriu: rata de incidență de sub trei cazuri la o mie de locuitori.

"Bucureştiul intră foarte uşor şi iese foarte greu din carantină, conform noilor criterii. Prim-ministrul nu ştie de ordinul emis de 'ministrul Sănătăţii', Andreea Moldovan. Nu a ştiut nimeni din Guvern, nici măcar premierul, de acest ordin", a precizat Mihai Gâdea, marţi, la Sinteza Zilei.

Andreea Moldovan, întrebată dacă premierul ştie de ordinul cu noile criterii de carantinare: N-am vorbit personal cu dânsul...

La Sinteza Zilei a fost un fragment dintr-o discuţie la care au participat, marţi, secretarul de stat Andreea Moldovan şi mai mulţi jurnalişti.

Andreea Moldovan: Am avut discuţii la Ministerul Sănătăţii cu reprezentaţi ai Institutului Naţional de Sănătate Publică şi ai Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, au fost două zile de discuţii şi chiar s-a comentant în presă pe marginea acestor criterii de carantinare. Am agreat o formă finală pe care am supus-o ulterior discuţiilor în Comitetul Tehnico-Ştiinţific. Toţi participanţii au avut ocazia să îşi exprime punctul de vedere. S-a votat şi s-a acceptat această formă finală (...) Ce aş vrea să subliniez este că acest ordin se referă şi la zonele metropolitane...

Jurnalist 1: Din calculele noastre, dacă aplicăm aceste noi reguli, Bucureştiul este pasibil de carantină.

Andreea Moldovan: Dacă luăm în calcul grila veche, şi pe acele criterii Bucureştiul este de carantină.

Jurnalist 1: Aşa ne spuneţi acum, că Bucureștiul nu este în carantină dintr-o decizie politică.

Andreea Moldovan: Nu, nu aş vrea să distorsionez în acest mod discuţia. Eu nu sunt (?!) politică şi nu fac politică, sunt medic.

Jurnalist 2: Înţelegem din informaţiile noastre că premierul nu ştie. Să ne spuneţi dacă a fost o discuţie pe această temă.

Andreea Moldovan: Nu ştiu să vă spun dacă a fost o discuţie în mod expres sau nu. Ce vă pot spune este că aceste criterii au fost discutate în Comitetul Tehnico-Ştiinţific, care reprezintă un Comitet Interministerial de Analiză şi Decizie.

Jurnalist 1: Domnul prim-ministru ştie?

Andreea Moldovan: Nu am vorbit personal cu dânsul, nu ştiu să vă spun.

Jurnalist 3: Dar domnul ministru ştie?

Andreea Moldovan: Domnul ministru, bineînţeles!

Noi criterii pentru carantinarea localităților. Se iau în calcul testele efectuate, rata de infectare, gradul de ocupare din spital

Ministerul Sănătății a emis un ordin prin care sunt introduse noi reguli de carantinare a localităților. Printre criteriile luate acum în calcul se numără testele efectuate, rata de infectare, dar și gradul de ocupare a paturilor din unitățile medicale.

În baza ordinului publicat în Monitorul Oficial, criteriile de care depinde carantinarea unei localități sunt:

Criterii pentru instituirea carantinei zonale pentru municipii/zone metropolitane cu peste 100.000 de locuitori: minimum 60 de puncte

Număr de teste efectuate în ultimele 7 zile

Rata de pozitivitate în ultimele 14 zile

Rata de incidență cumulată în 14 zile

Trendul incidenței cumulate pentru ultimele 14 zile

Număr de cazuri din focare/nr. total cazuri din UAT* 100

Grad de ocupare a paturilor ATI în județ

Grad de ocupare a paturilor destinate pacienților cu COVID-19 în județ

Criterii pentru instituirea carantinei zonale pentru restul zonelor: minimum 70 de puncte:

Rata de incidență cumulată în 14 zile

Trendul incidenței cumulate pentru ultimele 14 zile

Număr de cazuri din focare/nr. total cazuri din UAT* 100

Grad de ocupare a paturilor ATI în județ

Grad de ocupare a paturilor destinate pacienților cu COVID-19 în județ

