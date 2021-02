Plângere penală împotriva lui Vlad Voiculescu privind diploma de absolvire

Avocatul Dan Chitic a depus plângere penală împotriva lui Vlad Voiculescu, după ce s-a semnalat faptul că pe site-ul instituţiei ms.ro nu este precizată și perioada în care actualul ministru al Sănătății ar fi urmat cursurile unității de învățământ superior din Austria.

Vizată este şi Gabriela Lețcai, director al Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației Naționale (CNRED).

Acuzațiile ce se aduc celor doi sunt de fals intelectual în înscrisuri oficiale sub forma de participație a instigării.

Potrivit plângerii, așa zisul atestat al diplomei, a fost eliberat de CNRED cu doar 4 patru luni înainte ce Voiculescu să acceadă la funcția de ministru al Sănătății.

Fragmente din denunțul integral formulat de Dan Chitic împotriva lui Vlad Voiculescu

"În ceea ce-l privește pe făptuitorul Vasile-Voiculescu Vlad, acesta a fost acuzat în repetatate rânduri în mai multe publicații românești, dar și în online sau televiziuni, că nu deține diplomă de licență, că nu are studiile pe care pretinde că le-a făcut în Austria și că a declarat necorespunzător cu adevărul în repetate rânduri în CV-urile sale depuse în vederea ocupării funcției de ministru al sănătății în perioada 20.05.2016 – 04.01.2017, precum și în perioada 23.12.2020 – prezent.

Pentru a contracara aceste acuzații publice făptuitorul a publicat, în scurt timp după izbucnirea scandalului public, un document de atestare având sigla Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației Naționale (CNRED) și care a fost eliberat în ianuarie 2016 de directorul centrului Gabriela Marilena Lețcai.

Cu această ocazie, făptuitorul Vlad Voiculescu a declarat că a obținut presupusa “diplomă” prezentată (netradusă, documentul fiind prezentat doar în limba germană!) la Vienna University of Economics and Business pe care a urmat-o la Viena timp de zece ani și doar la insistențele prietenei sale, întrucât, conform propriilor declarații, nu dădea importanță studiilor.

Același document de atestare a fost eliberat, la rândul său, în baza aceleiași "Notificări” emise de universitatea din Viena privind absolvirea unor cursuri destinate studenților din Europa de Est, pe care făptuitorul Voiculescu a prezentat-o anterior ca fiind o diplomă de absolvire a ciclului master al universității.

(...)Privind retrospectiv, observăm că, în data de 20.05.2016, Vlad Voiculescu a fost numit în funcția de ministru al sănătății în Guvernul Dacian Cioloș în urma demisiei numitului Cadariu-Achimaș Patriciu.

Observăm în același timp că "atestatul” înregistrat cu numărul 85418 este datat 15.01.2016 a fost eliberat cu numai 4 luni înaintea accederii făptuitorului în funcția de ministru.

Raportat la împrejurarea că acesta a adus la cunoștința opiniei publice un document de atestare având sigla CNRED și care a fost eliberat în ianuarie 2016 de directorul centrului Gabriela Marilena Lețcai, cunoscând că este fals și este eliberat prin încălcarea legii, folosindu-se de acesta în scopul dobândirii funcției publice de Ministru al Sănătății atât în anul 2016, în Guvernul Cioloș, cât și în 2020, în Guvernul Câțu, faptele întrunesc elementele constitutive ale următoarelor fapte prevăzute de legea penală:

Infracțiunea de abuz în serviciu sub forma de participație a instigării, faptă prevăzută și pedepsită de art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție raportat la art. 297 Cod Penal.

(...)Având în vedere situația descrisă mai sus, precum și faptul că emiterea unui asemenea “Atestat” nu se face în mod “automat”, “din oficiu”, ci doar la cerere, suntem obligați să plecăm de la premiza că fapta săvârșită de numita Lețcai Gabriela Marilena nu este o “simplă” neglijență în serviciu, și că, în lipsa instigării din partea făptuitorului Voiculescu Vlad-Vasile, ar fi fost totalmente lipsită de rațiune emiterea cu intenție a unui înscris care să ateste o situație complet străină de adevăr.

Prin urmare, fapta de a determina un funcționar public în sensul de a contraface un înscris de natură a produce consecințe juridice, în speță „atestatul” emis de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, cu intenție, în baza unei Notificări ce nu constituie și nu echivalează Diplomă de absolvire a Vienna University of Economics and Business, întrunește elementele constitutive ale faptei prev. de art. 47 Cod penal rap. la art. 321 alin. 1 Cod pen, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal. și constituie instigare la fals intelectual in forma continuată", se arată în denunţul formulat de avocatul Dan Chitic dat publicităţii pe Facebook.

