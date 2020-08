Maica Stareță de la mănăstirea Drăgănești Vlașca, cea mai curată rugăciune către Maica Domnului

”Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, în vremea vieții noastre nu ne lăsa pe noi / Ajutorului omenesc nu ne încredița, ci singuri ne apără și ne miluește. Amin”

Vom trece cu bine de problema pandemiei

”Maica Domnului ne îndrumă pe noi cu adevărat, ne ocrotește, ea are grijă să nu ne lipsească nimic. Trebuie să știm cu toții astea. Eu am cerut sănătate pentru întreaga omenire, în perioada asta, am cerut înțelepciune pentru oamenii de știință în problema ce ține de acest virus. Sunt sigură că Maica Domnului ne va ocroti și vom depăși cu bine acest obstacol”, a spus maica Mitrodora, Maica Stareță din Drăgănești Vlașca.