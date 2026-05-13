„Vreau la mami” și o bucată de ciocolată: Povestea salvării lui Alexandru, băiețelul care a supraviețuit două nopți singur în pădure

2 minute de citit Publicat la 23:08 13 Mai 2026 Modificat la 23:14 13 Mai 2026

Alexandru Zerestea, copilul de 5 ani dispărut în Sibiu, a fost găsit în viaţă după două zile de căutări FOTO: DSU/ Facebook

„Ne-a făcut cu mâna, iar când am ajuns la el ne-a spus doar atât: «Vreau la mami»”. Sunt cuvintele plutonierului adjutant Soare Mihail, salvatorul care l-a găsit pe Alexandru Zerestea, băiatul de 5 ani dispărut timp de două zile în județul Sibiu și căutat fără oprire de sute de oameni. „Cel mai mult s-a bucurat când a rimit ciocolată”, a povestit acesta la Antena 3 CNN.

Copilul a fost observat miercuri din elicopterul Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al MAI, în extravilanul localității Sebeșu de Sus, la aproximativ doi kilometri de locul dispariției. Soare Mihail a fost cel care a coborât primul la copil, cu troliul, și a rămas lângă el până la sosirea salvamontiștilor.

„E o minune de la Dumnezeu”

„Am avut multe emoții, adrenalină, nu știam cum să ajungem mai repede la el. I-am indicat să rămână pe loc, din elicopter. El ne-a făcut cu mâna”, a povestit salvatorul Soare Mihail.

Acesta spune că băiatul era slăbit după cele două nopți petrecute în pădure.

„Când am ajuns la el era deshidratat, rece, ud. E o minune de la Dumnezeu că am ajuns la el”, a spus Soare Mihail.

Momentul întâlnirii cu echipele de salvare l-a marcat profund.

„Când ne-a văzut nu știa ce se întâmplă, nici lacrimi nu mai avea, ne-a zis «vreau la mami»”, a mai povestit acesta.

Salvatorul spune că nu va uita niciodată această intervenție.

„Voi păstra toată viața în minte bucuria că am putut reîntregi o familie.” Potrivit lui, băiatul s-a bucurat cel mai mult când salvamontiștii i-au dat o ciocolată.

„În timpul nopții au fost văzute animale sălbatice acolo”

Operațiunea de căutare a fost una extrem de dificilă. Șeful IPJ Sibiu, chestorul Tiberiu Ivancea, a declarat că peste 400 de oameni au participat la misiune, alături de numeroși voluntari.

„A fost o operațiune dificilă. Sunt și animale sălbatice, au fost observate și în timpul nopții, dar mai aveam speranță, chiar dacă trecuseră două nopți cu temperaturi joase”, a spus acesta.

Deși copilul a fost găsit la aproximativ doi kilometri de locul dispariției, zona verificată a fost mult mai mare.

„Raza de căutare a fost de aproximativ 15 kilometri pătrați de dealuri, văi, pădure și teren accidentat”, a explicat Ivancea.

„Aveam tot timpul în suflet că trebuie să-l găsim”

Și pentru jandarmii implicați în căutări, emoția a fost greu de dus. Lt.col. Silviu Popescu, coordonatorul efectivelor de jandarmi din teren, spune că nimeni nu a vrut să renunțe.

„Emoția a fost cea mai grea încercare. Ea ne-a făcut să nu ne oprim. Doar condițiile meteo ne-au mai obligat să ne oprim din când în când. După multe ore șansele scădeau, dar aveam tot timpul în suflet că trebuie să-l găsim”, a declarat acesta.

În total, la operațiunea de salvare au participat polițiști, jandarmi, pompieri, salvamontiști, voluntari, studenți ai Academiei Forțelor Terestre, echipe canine, scafandri și specialiști ai Inspectoratului General de Aviație.

După ce a fost găsit, Alexandru a primit îngrijiri medicale la fața locului și a fost transportat la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu. Autoritățile spun că starea lui este stabilă.