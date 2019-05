Vrei un tatuaj? Afla daca ai voie sa consumi bauturi alcoolice inainte sa il faci! (P)

Tatuajele au devenit in ziua de azi un adevarat trend. Din ce in ce mai multa lume le considera accesorii si actioneaza in consecinta. Totusi, incearca sa nu faci o sarbatoare din acest eveniment. Specialistii recomanda sa nu se consume bauturi alcoolice cu cel putin 24 de ore inainte de a merge la salon. Exista mai multe probleme pe care le poti intampina daca incalci aceasta regula!

Alcoolul iti subtiaza sangele

Studiile au demonstrat ca alcoolul conduce la subtierea temporara a sangelui. Desigur, efectul este direct proportional cu cantitatea consumata, dar chiar si un singur pahar poate avea consecinte. Nu te gandi la probleme fatale, in niciun caz! In schimb, sunt cateva lucruri pe care trebuie sa le ai in vedere inainte sa consumi bauturi alcoolice:

Vizibilitate – cu cat sangele este mai subtire, cu atat il vei pierde intr-o cantitate mai mare in urma contactului cu acul. Acest exces se va intinde pe piele si ii va ingreuna munca artistului care iti realizeaza tatuajul. Acesta oricum trebuie sa fie foarte precis in miscari, asa ca nu mai are nevoie de inca o provocare.

Diluarea cernelii – mai mult sange amestecat cu cerneala inseamna, automat, diluarea sa. De aceea, tatuajul tau poate arata la final estompat si „fara vlaga”.

Mergi la salon cu mintea limpede

Poate ca te-ai rezumat doar la un pahar de whisky, dar nu uita ca efectul oricarei bauturi alcoolice se simte chiar si dupa o cantitate mica: te simti bine si inhibitiile incep sa dispara. Totusi, aminteste-ti ca iei o decizie pe viata. Ar fi de preferat sa mergi la salon cu mintea limpede si sa nu iei hotarari pripite. Numele fostei iubite, citatele nereprezentative… cine le vrea tatuate pe corp pe viata?

Artistul poate refuza sa te tatueze

Daca artistul simte ca ai consumat bauturi alcoolice, are tot dreptul sa refuze sa te tatueze. Orice profesionist ar trebui sa cunoasca riscurile la care esti expus, asa ca cel mai probabil iti va propune o alta data la care sa te prezinti.

Si totusi… te va durea mai putin daca ai consumat bauturi alcoolice inainte?

Poate da, poate nu, depinde de fiecare persoana in parte. Dar daca ai luat decizia de a-ti face un tatuaj, suporta durerea pana la capat ca un adevarat erou. Plus ca exista pe piata destule creme si sprayuri in acest sens, asa ca nu este necesar sa-ti faci curaj cu o sticla de whisky.

In schimb, sarbatoreste dupa noul tau „accesoriu”. Daca ai ajuns pana in punctul acesta, inseamna ca ti l-ai dorit si este important pentru tine, asa ca merita o mica petrecere intre apropiati. Paradoxal sau nu, studiile au aratat ca persoanele tatuate sunt amatoare de alcool, asa ai unda verde sa te alaturi grupului. Nu stim cat de adevarat este, dar trebuie sa recunoastem ca o femeie sau un barbat tatuat care tine in mana un pahar ce contine bauturi alcoolice este o imagine destul de sexy.

Dar totul dupa 48 de ore! Atat trebuie sa astepti dupa ce ti-ai facut un tatuaj pentru a consuma iar bauturi alcoolice.