Zece șoferi de TIR, blocați în Polonia: 'Vrem acasă la copii, ajutați-ne!'

Cei zece bărbați au cerut ajutorul oamenilor, printr-o postare pe Facebook ce a fost distribuită de peste 7000 de oameni.

Șoferii au explicat că au rămas fără locurile de muncă, dar și fără bani.

De asemenea, nu au nicio posibilitate de a ajunge acasă, la familiile lor.

"Va rugam sa ne ajutati! Suntem blocati in Polonia, suntem 10 soferi de TIR. Nu avem nici serviciu si nici bani! Am batut alarma deja peste tot! Vrem acasa la copii și la familie. Acum am ramas pe drumuri si nu avem unde locui, suntem pe strazi! Va rugam sa ne ajutati: voi stati ACASA, dar noi pe drumuri! Autoritatile responsabile va rugam sa ne auziti si sa ne ajutati", se arată în postarea celor zece șoferi de TIR.