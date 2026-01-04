Avarie majoră în București: Sunt blocuri rămase fără apă caldă și căldură în 4 sectoare din 6. Când se reia furnizarea agentului termic

1 minut de citit Publicat la 12:52 04 Ian 2026 Modificat la 13:17 04 Ian 2026

Avarie majoră la CET Sud, zeci de blocuri din București rămân fără apă caldă și căldură. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Blocuri din sectoarele 2,3 și, parțial, 4 și 5 au rămas fără apă caldă și căldură, după ce s-a produs o avarie la CET Sud, anunță, duminică, Termoenergetica.

Potrivit reprezentanților companiei, avaria s-a produs duminică dimineața la CET Sud - ELCEN, care aparține de Ministerul Energiei.

Termoenergetica anunță că termenul estimat pentru remedierea problemei este data de 7 ianuarie.

„O nouă avarie la CET Sud - ELCEN, care aparține de Ministerul Energiei, a avut loc în această dimineață.

De această dată, problema a apărut la un cazan-turbină care încălzește sute de litri de apă.

Astfel, furnizarea agentului termic pentru încălzire și apă caldă este afectată în sectoarele 2, 3, și parțial în sectoarele 4 și 5. Ca soluție provizorie, vom aronda o parte dintre consumatorii din Sectorul 4 la CET Progresul.

În prezent, temperatura agentului termic pe turul primar este de aproximativ 87°C, față de comanda cerută de 95°C și presiuni scăzute. Totodată, la nivelul CET Sud debitul maxim livrat va fi de aproximativ 5.000 – 5.500 t/h, un debit insuficient pentru a asigura parametrii optimi de funcționare.

Potrivit ELCEN, termenul estimat pentru remedierea avariei este data de 7 ianuarie.

Apoi, după finalizarea lucrărilor și repunerea în funcțiune a cazanului-turbină, este necesar un interval de aproximativ 24 de ore pentru ca temperatura agentului termic să ajungă la parametri normali în toate punctele termice afectate”, a transmis Termoenergetica.

O avarie s-a produs în Capitală și în data de 27 decembrie. Atunci, mai mulți bucureșteni din sectoarele 2 și 3 și, parțial, 4 și 5, au rămas fără apă caldă și căldură.