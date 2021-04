Zile grele pentru Cristi Borcea. A pierdut o întreagă avere

Concret, Borcea a pierdut nu mai puțin de 780.000 de euro din cauza neplății unor obligații fiscale din urmă cu mai mulți ani. Acum, afaceristul încearcă să își caute dreptate și continuă să depună contestații pentru a primi o decizie favorabilă, scrie realitateasportiva.net.

Cea mai recentă lovitură a primit-o Cristi Borcea chiar în urmă cu câteva zile, când i-a fost respinsă solicitarea depusă la finalul anului trecut.

„Avocatul substituent al reclamantului având cuvântul solicită admiterea acțiunii astfel cum a fost formulată, iar prin hotărârea ce se va pronunța să se dispună anularea Deciziei de soluționare a contestației emisă în data de 31.03.2020 de către AFP I, precum și anularea Deciziei de respingere a cererii de anulare a obligației de plată accesorii, cu consecința restituirii sumei de 3.638.814 lei, reprezentând obligații accesorii față de dispozițiile art. 26 din OUG nr. 6/2019.

În principal reclamantul a înțeles să critice actele administrativ-fiscale pe două aspecte: unul procedural și unul de fond. Sub aspect procedural, aceste acte administrativ-fiscale nu îndeplinesc condițiile prevăzute de lege cu privire la motivarea în fapt și în drept a măsurilor dispuse, fiind încălcate dispozițiile art. 46 din Codul de procedură fiscală.

Decizia prin care s-a respins cererea de anulare a obligațiilor accesorii nu este motivată nici în fapt și nici în drept, în drept fiind doar amintită OUG nr. 6/2019, fără identificarea concretă a temeiului legal care a stat la baza acestei măsuri.

Mai mult decât atât, în cuprinsul Deciziei de soluționare a contestației se menționează faptul că măsura respingerii cererii formulate de către reclamant s-a întemeiat pe o circulară emisă de către MFP. Prin urmare, apreciază că actul administrativ este lipsit de o motivare în fapt și în drept așa cum impun rigorile legii”, au arătat judecătorii în motivare.

Boala îngrozitoare cu care se confruntă Cristi Borcea de 20 de ani

Au trecut mai bine de zece ani de la momentul în care o veste cruntă îi șoca pe români: Cristi Borcea, intoxicat cu mercur. A urmat o serie lungă de speculații și zvonuri la adresa fostului selecționer de la Dinamo.

Acesta a decis să spună totul despre momentele dificile prin care a trecut, dar mai ales, despre cum face față acestei situații de mai bine de 20 de ani. Fosta soție a lui Cristi, Mihaela Borcea, a fost cea care a dezvăluit în urmă cu zece ani că atât ei, cât și soțului său, le-a fost găsit în organism un nivel de mercur de două ori mai mare față de cel normal.

Cristi Borcea a vorbit deschis despre acest subiect într-o emisiune TV:

Acesta a mărturisit că se chinuie de mai bine de 20 de ani cu mercurul, pentru care continuă să ia tratament și în momentul de față. Cristi Borcea afirmă că s-ar fi intoxicat din cauza unei femei, pe care ar fi făcut-o să sufere în urmă cu mai mulți ani.

”Și în momentul de față iau tratament pentru mercur. Am fost peste tot nu numai în America. În 2011, am fost achitat în dosar, nu condamnat. Nu aveam de ce să spun asta. Cu mercurul mă chinui de 20 de ani, sigur, așa zic eu, una pe care am făcut-o să sufere, i-am distrus tinerețea, viitorul, ceva, m-o fi ”executat”, pentru că altfel nu pot să-mi explic”, a spus Cristi Borcea, în cadrul unei emisiuni TV.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal