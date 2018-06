ZIUA COPILULUI 2018. Cele mai simpatice urări de ZIUA COPILULUI

ZIUA COPILULUI 2018 Astăzi nu este o zi oarecare. Este ziua in care tu, copilul meu drag si scump, mi-a schimbat viata pentru totdeauna, 1 iunie, ziua in care te-ai nascut tu. La Multi Ani! ZIUA COPILULUI 2018

ZIUA COPILULUI 2018 La Mulţi Ani! Ziua in care ai intrat in viata noastra a fost cea mai frumoasa! Te imbratisam cu mult drag!

ZIUA COPILULUI 2018 La Mulţi Ani! Sa creşti mare, sănatos si fericit alaturi de parintii tai, care te iubesc foarte mult!

ZIUA COPILULUI 2018 In afara de asta nu uitaţi, copilul este bogăţia omului sărac!

ZIUA COPILULUI 2018 La mulţi ani tuturor copiilor si de asemenea tuturor părintilor! Sa va bucurati de copiii voştri sănătoşi!

ZIUA COPILULUI 2018 Sa nu uiţi niciodată de leapşa, de de-a v-aţi ascunselea ori de omul negru, de coatele julite si hainele vesnic murdare. Sa nu uiti de tine…

ZIUA COPILULUI 2018 Cea mai mare bucurie a unui copil este aceea de a se juca. Si ce bucurie imensa! Asa ca nu uita sa te joci si sa le aminteşti si altora sa facă asta!

ZIUA COPILULUI 2018 Unde parchez, unde lucrez, când ne intâlnim, de ce ai intarziat, cand e gata, penalizare, sunt obosit. Desigur, tu nu inţelegi nimic din toate astea pentru ca ai stiut sa te detasezi de lumea celor mari si sa păstrezi seninătatea copilăriei în viaţa ta.

ZIUA COPILULUI 2018 1 Iunie este ziua ta. Eu ti-am dat viata, dar tu mi-ai dat mult mai mult. Desi ai crescut, mereu vei fi copilul meu drag. La Multi Ani si te iubesc mult!

ZIUA COPILULUI 2018 La Mulţi Ani! Sa ai parte in fiecare zi de bucuria si mandria pe care le-am simtit eu in ziua in care te-am adus pe lume.

ZIUA COPILULUI 2018 La Mulţi ani, copil frumos si bun! Sa ai o viata plina de bucurii, norocul sa te insoteasca, iar ghinionul sa te ocolească! Toate visele sa ti se indeplineasca!